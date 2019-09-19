Председателем Мосгордумы переизбран единоросс Алексей Шапошников

Депутат Мосгордумы от «Единой России» Алексей Шапошников на первом заседании нового столичного парламента большинством голосов переизбран на должность председателя. Его соперницей была депутат от КПРФ Елена Шувалова. За господина Шапошникова проголосовали 28 депутатов, за госпожу Шувалову — 11.

Напомним, в Мосгордуме нового созыва из 45 мест 25 занимают депутаты, поддержанные городом или «Единой Россией», еще 13 мест у депутатов от КПРФ, 4 мандата получили представители «Яблока», 3 мандата у «Справедливой России».

В Мосгордуме седьмого созыва будет по-прежнему два заместителя. Ими избраны Николай Губенко от КПРФ и Степан Орлов от «Единой России». Николай Губенко занимал эту должность и в прошлом созыве столичного парламента, а Степан Орлов от «Единой России» сменил на этом посту не прошедшего в столичный парламент лидера московского отделения партии Андрея Метельского. Напомним, господин Метельский избирался в 15-м округе, но проиграл коммунисту Сергею Савостьянову, поддержанному «Умным голосованием» Алексея Навального. Степан Орлов в прошлом созыве руководил фракцией «Единой России», а также возглавлял комиссию по городскому хозяйству и жилищной политике.

Представители «Единой России» на эти выборы избирались как самовыдвиженцы, фракция «Единой России» при этом будет сформирована в столичном парламенте, однако в ходе региональной конференции партии, которая прошла накануне, ни один участник не уточнил число депутатов, которые войдут во фракцию. Предполагается, что состав фракции будет определен сегодня в ходе первого заседания Мосгордумы седьмого созыва.

В новом созыве Мосгордумы сформировано 16 комиссий — на одну меньше, чем в прошлом. Большинство комиссий сохранили свои направления. Упразднена комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенций Мосгордумы, созданы новые комиссии по межпарламентскому сотрудничеству и по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям. Кроме того, комиссия по безопасности объединена с комиссией по спорту и молодежной политике, а комиссия по экономической политике и финансам объединена с комиссией по социальной политике и трудовым отношениям. Она получила название «Комиссия по экономической и социальной политике», таким образом в составе нового столичного парламента больше нет комиссии, отвечающей за городские финансы.

О новом составе Мосгордумы читайте в публикации “Ъ” «Фракционная интрига».

Елена Рожкова