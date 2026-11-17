ООО «Фростер» — рыбопромышленная компания, зарегистрированная в Мурманске в 2003 году. Предприятие занимается выловом и переработкой камчатского краба на собственных и арендованных судах. По договору с Росрыболовством за «Фростером» до конца 2034 года закреплена доля в квоте добычи камчатского краба в размере 20% в Баренцевом море. На 2026 год квота компании на вылов краба составляет 1246,363 тонны, следует из финотчетности компании. Конечными бенефициарами «Фростера» являются Дмитрий Озерский, а также Геннадий и Мария Миргородские. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,9 млрд руб. при чистом убытке 1,03 млрд руб.