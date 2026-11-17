Держи за краба
Суд РФ взыскал с компании США $52,8 млн в пользу мурманских рыбопромышленников
Рыбопромышленная компания «Фростер» добилась в суде взыскания с американской Arctic Seafoods $52,8 млн задолженности за поставку краба. Впрочем, получить деньги будет проблематично, говорят юристы, так как перечислить их российскому поставщику американская фирма сможет только по специальной лицензии OFAC. Либо же истцу придется найти активы ответчика в России или странах, исполняющих решения судов РФ.
Арбитражный суд Москвы по иску ООО «Фростер» (входит в Северо-западный рыбопромышленный консорциум Дмитрия Озерского и его бизнес-партнера Геннадия Миргородского) взыскал с американского дистрибутора крабов Arctic Seafoods (фирма зарегистрирована в Сан-Франциско) $52,8 млн, или 4,3 млрд руб. по актуальному курсу. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. В компании «Фростер» на запрос “Ъ” не ответили.
ООО «Фростер» — рыбопромышленная компания, зарегистрированная в Мурманске в 2003 году. Предприятие занимается выловом и переработкой камчатского краба на собственных и арендованных судах. По договору с Росрыболовством за «Фростером» до конца 2034 года закреплена доля в квоте добычи камчатского краба в размере 20% в Баренцевом море. На 2026 год квота компании на вылов краба составляет 1246,363 тонны, следует из финотчетности компании. Конечными бенефициарами «Фростера» являются Дмитрий Озерский, а также Геннадий и Мария Миргородские. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,9 млрд руб. при чистом убытке 1,03 млрд руб.
Как выяснил “Ъ”, речь в рассматриваемом деле шла о задолженности Arctic Seafoods перед мурманской фирмой за поставку краба по договору от 2021 года.
«Фростер» поставил товар в полном объеме, однако покупатель не смог оплатить его из-за введенного в 2022 году запрета США на прямой импорт рыбы и морепродуктов из РФ.
В декабре 2023 года запрет был распространен на лосося, треску, минтая и краба, произведенных полностью или частично в РФ, добытых в российских водах либо судами под российским флагом, даже после переработки в другом государстве. Департамент по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разъяснял, что преобразование такого сырья в новый продукт за пределами РФ не выводит его из-под запрета. Ограничения распространяются также на ввоз этой продукции в свободные торговые зоны США.
С апреля по июль 2026 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал в общей сложности 11 исков к Arctic Seafoods от мурманских и архангельских рыболовных компаний, связанных с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом. Помимо «Фростера» среди них, в частности, фигурируют ООО «Северо-Западная рыбопромышленная компания-Мурманск», ООО «Эта-Трейд», ООО «Вирма». Претензии опять же связаны с неоплатой поставок краба или продукции из него. Часть исков еще не рассмотрена судом, некоторые уже частично удовлетворены.
Главная сложность ситуации в том, что в США российское решение автоматически не исполняется, а договора о взаимном признании судебных актов между странами нет, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ирина Фаст.
Чтобы обратить взыскание на американские активы Arctic Seafoods, «Фростеру» придется обращаться в суд в Калифорнии, где зарегистрирован покупатель, и просить признать московское решение.
Нельзя сказать, что шансы в Калифорнии равны нулю, но все будет крайне сложно в текущей политической ситуации, поясняет госпожа Фаст. Но даже признанное решение упирается в санкции. Перечислить деньги российскому поставщику американская компания сможет только по специальной лицензии OFAC, а получить ее в нынешней ситуации даже сложнее, чем выиграть суд, уточняет эксперт.
По мнению старшего юриста Forward Legal Олеся Груздева, реальное исполнение решения суда о взыскании с американской компании зависит от того, есть ли у нее имущество в РФ, или государствах, которые готовы признавать решения российских судов. Так, если у ответчика имеются активы в этих странах, истец с высокой вероятностью сможет получить присужденные деньги.