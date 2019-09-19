Объекты налогоотложения

Как выяснил “Ъ”, правительство готово продлить действующую до 2021 года норму Налогового кодекса, по которой санкционные госкомпании могут не платить налог на прибыль при продаже долей своих дочерних структур. Норма распространяется на многие госкомпании, в том числе, например, «Ростех» и ВЭБ. Но источники “Ъ” называют главным лоббистом продления «Роснефть». В Минфине ожидают поправок в весеннюю сессию Госдумы. Аналитики считают меру адекватной с учетом отсутствия перспектив снятия санкций.

Правительство собирается продлить санкционную поправку, внесенную в Налоговый кодекс в 2017 году и вступившую в силу в 2018 году, рассказали источники “Ъ”. Согласно поправке, госкомпании (где доля РФ прямо или косвенно составляет не менее 50%), попавшие под финансовые санкции, могут не платить налог на прибыль при продаже неконтролирующих долей в дочерних структурах (пункт 57 ст. 251 НК). Под финансовыми санкциями понимаются ограничения на проведение расчетов или осуществление финансовых операций, привлечение заемного финансирования или сделок с ценными бумагами. Сейчас норма действует до конца 2020 года.

Источники “Ъ” говорят, что продление нормы обсуждалось при рассмотрении поправок к НК на комитете Госдумы по бюджету и налогам. «Санкции с компаний еще не сняты, поэтому Минфин поддерживает продление действия этой нормы. Такие поправки будут подготовлены, вероятнее всего, в весеннюю сессию Госдумы»,— подтвердил “Ъ” представитель Минфина.

Собеседники “Ъ” называют ключевым лоббистом инициативы «Роснефть», уточняя, что использовать льготу могут и другие санкционные компании, в частности, ВЭБ, «Ростех», ВТБ и «Транснефть». У ВЭБа есть существенные непрофильные активы, которые он планирует продать, а «Ростех» ищет инвесторов для гражданского дивизиона ОАК. Во всех компаниях отказались от комментариев. «Газпрома» поправка не касается, поскольку на него не наложены финансовые санкции.

Санкции ЕС и США против российских госкомпаний и госбанков были введены в 2014 году и предусматривали в числе прочего запрет на предоставление долгосрочного финансирования. Из российских государственных нефтекомпаний под этот запрет попали «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть». Схожие с подсанкционной нормой поправки к 251-й статье НК обсуждались еще в 2016 году, чтобы освободить «Роснефтегаз» от налога на прибыль при продаже 19,5% акций «Роснефти». С 2018 года, когда вступили в силу поправки, «Роснефть» не совершала крупных сделок по продаже активов. При этом в 2016–2017 годах компания продала неконтролирующие доли в «Ванкорнефти» (49,9% за 235 млрд руб.), «Верхнечонскнефтегазе» (20% за 65 млрд руб.), «Таас-Юряхе» (29,9% за 73 млрд руб.).

По словам одного из источников “Ъ”, продление господдержки сейчас не связано с конкретной сделкой. Между тем расходы по налогу на прибыль могут быть весьма значительны. Так, например, «Роснефть» не раскрывала свои расходы по этому налогу для вышеуказанных сделок, но НОВАТЭК, продавая 10% в проекте «Арктик СПГ-2» французской Total, оценил их только для этой сделки в 37 млрд руб.

«По общему правилу доходы от реализации акций подлежат налогообложению по ставке 20%»,— говорит Андрей Локис из коллегии адвокатов Pen & Paper. Однако, продолжает адвокат, если такие доходы компании одновременно соответствуют заложенным в ст. 251 НК РФ особым требованиям, они освобождаются от налогообложения. Его коллега из Pen & Paper Олег Левин добавляет, что, согласно общему порядку налогообложения операций с акциями (долями), налогооблагаемая база по налогу на прибыль организаций представляет собой разницу между ценой реализации акций и расходами на их приобретение.

В связи с действием внешних санкционных ограничений крупнейшим российским компаниям с госучастием доступен очень ограниченный пул источников финансирования, и в этих условиях продажа миноритарных пакетов акций является одним из ключевых инструментов привлечения инвестиций, в том числе для реализации стратегически важных проектов, замечает Виктория Тургенева из KPMG. По мнению госпожи Тургеневой, экономия по налогу на прибыль позволит подсанкционным госкомпаниям высвободить денежные средства, поэтому эта норма является адекватной мерой государственной поддержки бизнеса.

Дмитрий Козлов