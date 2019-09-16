Банки против равенства с коллекторами

Банкиры обратились в Минюст с просьбой не распространять на них полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за взысканием долгов физлиц. Участники рынка настаивают, что в результате создается двойное регулирование, поскольку эту сферу уже контролирует ЦБ. Однако вряд ли этот аргумент изменит ситуацию. Банк России поддержал передачу контроля в части взыскания долгов граждан за банками в ведение ФССП, а эксперты полагают, что расширение ее полномочий позволит централизовать контроль.

Ассоциация российских банков (АРБ) 13 сентября опубликовала письмо министру юстиции Александру Коновалову с просьбой учесть позицию сообщества при доработке проекта закона, вносящего изменения в ст. 14.57 КоАП. Документ предусматривает выведение из КоАП формулировки «за исключением кредитных организаций», из-за которой суды зачастую отказывались привлекать банки к ответственности за нарушения 230-ФЗ (о защите прав граждан при взыскании с них долгов). Также предлагается поднять штрафы для кредиторов в 2,5 раза до уровня, взимаемого с коллекторов, и разрешить сотрудникам ФССП рассматривать дела об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП (см. “Ъ” от 5 сентября).

В АРБ утверждают, что эти вопросы уже урегулированы: «Банк России обладает всеми необходимыми инструментами для надзора и привлечения кредитных организаций к ответственности за нарушение №230-ФЗ. Ст. 74 86-ФЗ ("О Банке России") установлены достаточно жесткие административные меры воздействия Банка России на кредитные организации».

Уравнивание штрафов для банков и коллекторов в АРБ считают необоснованным, поскольку последние — «профессионалы в области возврата просроченной задолженности, к которым предъявляются повышенные требования, в отличие от других кредиторов», а значит, уровень «общественной опасности» их нарушений выше. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту не приводится аргументации в пользу необходимости установления штрафов именно в таком размере, говорится в письме. Передачу дел о привлечении к административной ответственности в ФССП банкиры также не поддерживают, считая, что «ввиду сложности» их должен рассматривать суд.

До последнего времени на стороне банковского сообщества выступал и регулятор — в Банке России считали, что не стоит передавать ФССП контроль за взысканием в отношении банков (см. “Ъ” от 19 февраля). Но теперь в ЦБ пересмотрели отношение к данному вопросу и поддерживают законопроект.

В Минюсте “Ъ” подтвердили, что обращение ассоциации поступило и находится на рассмотрении. Там добавили, что кредитные организации предлагается включить в число субъектов административного правонарушения ст. 14.57 КоАП и «установить ответственность за совершенное правонарушение, аналогичную» уровню сумм, для коллекторов «в целях исключения неравенства условий для лиц, совершающих действия по возврату просроченной задолженности» физлиц. Передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях ФССП предлагается «в целях обеспечения единства правовых подходов и методов при осуществлении уполномоченным органом государственного контроля требований законодательства».

Эксперты считают передачу полномочий контроля за всеми взыскателями ФССП и введение единых правил игры обоснованными. «Банки заботятся о собственном благополучии и хотят сохранить уровень воздействия законодательных норм,— говорит партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.— Однако это, скорее, проходной аргумент, поскольку реальных случаев воздействия ЦБ на нарушителей при взыскании долгов припомнить не удается».

По мнению юриста, усиление полномочий ФССП добавит внимания к каждому случаю нарушения закона, поэтому важно централизовать контроль. «Взыскание долгов физлиц должно регулироваться одним ведомством, а не несколькими,— соглашается глава "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.— Проблему надо решать в комплексе в отношении всех участников рынка взыскания». «У всех, кто занимается одной и той же деятельностью, вне зависимости от того, основной это вид деятельности или вспомогательный, должны быть равные права и обязанности,— считает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.— Ответственность должна быть пропорциональна тем последствиям, которые наступили из-за нарушения закона».

Светлана Самусева