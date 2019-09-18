Ритейлеры не готовы к полной утилизации отходов

Больше половины ритейлеров не готовы к инициативе Минприроды ввести полную утилизацию отходов от товаров и упаковки. Это следует из результатов опроса «Деловой России» среди 800 представителей розничной торговли. При этом при введении 100% расширенной ответственности производителя (РОП) в ближайшее время, ритейлеры прогнозируют резкое удорожание бытовой техники на 13%, электроинструментов на 11% и электроники на 9%. В свою очередь, в Минприроды обещают, что увеличение норматива утилизации не будет мгновенным, а госкомпания «Российский экологический оператор» прорабатывает возможные меры поддержки.

57% представителей розничных сетей не готовы к исполнению инициативы Минприроды о вводе полной утилизации отходов товаров и упаковки. Таковы результаты опроса 800 ритейлеров, который провел комитет по торговле «Деловой России» в сентябре. Готовы к этому уже сейчас лишь 1,5%, остальные согласятся с новыми правилами только при поэтапном переходе или наличии льгот.

Как ранее сообщал “Ъ”, в августе Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары (речь идет об объеме от 5% до 35% продукции) нужно утилизировать или платить экологический сбор (в 2018 году — 2,2 млрд руб.).

За счет полной утилизации Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб.

Срок повышения нормативов не назывался: согласно «дорожной карте», правительство должно рассмотреть вопрос до середины 2020 года.

Минпромторг поддержал идею Минприроды, однако выступил за постепенное ее введение. Также в Минпромторге видят необходимость учесть различный срок эксплуатации, например, пластиковой упаковки и крупной бытовой техники при расчете нормативов утилизации и ставок экологического сбора.

В документе, который Минприроды направляло в правительство, также говорилось, что рост нормативов утилизации до 100% может спровоцировать рост цен на продукцию на 0,25–1,5%.

Впрочем, розничные сети с такими расчетами не согласны. Согласно опросу, они прогнозируют резкий скачок цен.

Так, по оценкам представителей розничных сетей, бытовая техника подорожает на 13%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, обувь — на 5%, товары для дома — на 4%, а одежда — на 2%.

Производители говорят, в частности, о росте затрат на инфраструктуру, а также увеличении ежегодных платежей при установлении 100-процентного норматива.

«Надо понимать, что каждое прикосновение к товару (показатель, который формируется путем деления стоимости всех издержек на количество товара.— “Ъ”) стоит магазину около 30 руб., поэтому инфраструктурные издержки будут весьма ощутимые, — говорит председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.— При очевидной экологической пользе и экономической выгоде хотелось бы не забывать, что сфера торговли — это 18% трудовых ресурсов страны. Разрабатывая стратегии и "дорожные карты" внедрения расширенной ответственности, целесообразно спрашивать в первую очередь бизнес».

В Минприроды отказались комментировать расчеты компаний, отметив, что у ведомства иные данные.

«Инициатива Минприроды не говорит о мгновенном вводе полной утилизации,— добавил представитель ведомства.— Все будет происходить поэтапно. Более того, это только обсуждается».

Так, вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минприроды до 3 октября разработать концепцию совершенствования механизма расширенной ответственности производителей.

«Когда Минприроды предложило инициативу о введении 100% норматива утилизации, ряд экспертов высказали мнение, что прямых предпосылок для увеличения потребительских цен нет, поскольку планируется обеспечить производителей и импортеров дополнительными льготами при использовании вторсырья»,— заявили “Ъ” в госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО). Там также отметили, что сейчас РЭО прорабатывает возможные меры поддержки — например, предлагает создать Фонд поддержки утилизаторов. Его деятельность будет направлена на субсидирование объемов переработки вторсырья, контроль за достоверностью объемов утилизации, а также поддержку инфраструктурных проектов.

Гендиректор компании «Ситилинк» Михаил Славинский обращает внимание, что бытовая техника — товар с длительным сроком использования: «Каждое звено цепочки взаимодействий (погрузка, хранение, логистика) усложняется из-за специфики товара. Сдать холодильник, пришедший в негодность, для большинства граждан — это довольно сложное мероприятие, непредвиденная нагрузка, к которой потребитель должен быть подготовлен с информационной точки зрения, и которая должна компенсироваться соответствующим образом». По его словам, на данный момент неясно, насколько это смогут компенсировать переработчики. «Я считаю, что сейчас инициатива вызывает больше вопросов, поэтому должна сначала обсуждаться с представителями бизнеса, что позволит более полно учесть все риски и сделает меру более эффективной»,— говорит господин Славинский.

Координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Анна Гаркуша подвергает сомнению расчеты ритейлеров, поскольку универсальной методики не существует. Впрочем, она соглашается, что роста цен не избежать: «Покупатель не хочет нести ответственность за утилизацию старых товаров — он просто хочет пойти и купить новый. Можно избежать повышения цен только в том случае, если потребитель будет нести, например, старый телефон на утилизацию сам и платить за это. Но вряд ли много кто согласится».

Анна Васильева