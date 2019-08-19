Минпромторг поддержал полную утилизацию товаров

Минпромторг поддержал идею Минприроды ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Но чиновники министерства, два года назад лоббировавшие аналогичную идею, теперь выступили за постепенное ее введение. Также в Минпромторге видят необходимость учесть различный срок эксплуатации, например, у пластиковой упаковки и крупной бытовой техники, при расчете нормативов утилизации и ставок экологического сбора, который производители должны платить в бюджет, если не обеспечат самостоятельную переработку.

Минпромторг «в принципе поддерживает» предложение Минприроды об увеличении нормативов утилизации до 100% по всем группам товаров, сказал “Ъ” статс-секретарь, замминистра Виктор Евтухов. Он отметил, что ранее министерство промышленности выступало с аналогичной инициативой.

Речь идет об идее Минприроды ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор (в 2018 году это 2,2 млрд руб.). За счет роста норматива утилизации Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб.

Заплатят в первую очередь потребители, рост цен для которых может составить 1–2%.

При этом в Минпромторге считают, что рост нормативов утилизации должен быть планомерным, прогнозируемым на длительный период (не менее десяти лет) и экономически обоснованным, говорит Виктор Евтухов, а нагрузка, связанная с увеличением нормативов утилизации, должна быть соразмерной для всех производителей товаров и упаковки. Это исключит возможное преимущество для отдельных отраслей промышленности. Исключением из этого принципа могут быть политические решения, направленные на сокращение производства того или иного товара или упаковки, продолжает он: например, решение о сокращении выпуска пластиковых пакетов.

В целом Минпромторг предлагает пересмотреть действующий механизм расширенной ответственности производителя (РОП, принцип утилизируй или плати), который имеет ряд недостатков.

В частности, механизм РОП не учитывает срок эксплуатации товаров и упаковки от производства до момента утраты ими потребительских свойств, говорит господин Евтухов, и в результате одинаковая модель РОП действует как для упаковки со сроком эксплуатации 0,5 года (пластиковая, бумажная упаковка), так и для товаров, используемых в течение 15-20 лет (крупная бытовая техника, мебель). В связи с этим требуется разработать математическую модель, в которой будет представлено экономическое обоснование увеличения норматива утилизации по каждой группе товаров, а также ставок экологического сбора, заключает замминистра.

В Минприромторге также говорят о важности сохранить альтернативу уплате сбора в виде самостоятельной утилизации, но последняя «должна обеспечиваться качественным администрированием, исключающим использование «липовых» справок в подтверждение факта утилизации товара».

Ольга Никитина