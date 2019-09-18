Бутылка «улетела» обратно

Суд впервые отпустил из-под ареста фигуранта так называемого «московского дела»: 26-летний программист Айдар Губайдулин вышел из СИЗО под подписку о невыезде, а его дело вернулось на доследование. Ранее об этом на заседании Мещанского суда просил прокурор. Айдара Губайдулина обвиняли в покушении на не опасное для здоровья насилие в отношении представителя власти. По версии следствия, на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве он бросил пластиковую бутылку в росгвардейца. При этом сам боец заявлял, что увернулся от нее.

Решение судьи отпустить Айдара Губайдулина из-под стражи и вернуть дело на доследование стало неожиданностью, заявил “Ъ FM” его адвокат Максим Пашков. При этом прогнозировать, как дальше будет развиваться процесс, защитник не стал: «Самое важное, что дело возвращено на доследование, человек на свободе, дальше пускай уже разбираются следственные органы.

Я думаю, что доказательств у них нет, и, возможно, дело будет прекращено, тем более, когда просят изменить меру пресечения даже не на домашний арест, а на подписку о невыезде.

Это многое значит, ведь если бы хотели дальше продолжать развивать это дело, то Айдара Губайдулина перевели бы под домашний арест. Я боюсь давать какие-то прогнозы, но это очень хороший знак. Обвинение утверждало, что бутылка была полная, мы говорили, что она была пустой и весила не более 20 граммов. Причинить физическую боль или вред здоровью ею было невозможно».

Айдар Губайдулин вышел из-под ареста под подписку о невыезде прямо в зале суда. Собравшиеся там слушатели встретили это громкими аплодисментами. Фигурант «московского дела» в первую очередь обнял родных. Позднее Айдар Губайдулин заявил журналистам, что надежды на такой исход дела было мало: «Это самые насыщенные полтора месяца в моей жизни, пожалуй, люди на свободе вообще не представляют, какая это система по перемалыванию душ, судеб. Прокуратура, следствие, суды, тюрьмы — все друг с другом связаны, и справедливость там никто особо не волнует. Нужно столько всего менять, но пока даже непонятно, с чего начинать. Масштабы грандиозные. Я всегда считал себя добропорядочным гражданином и никогда закон не нарушал».

Столичные суды успели отправить в колонию пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках на летних акциях протеста. Каждого из них обвиняли в насилии по отношению к силовикам. Ранее Тверской суд приговорил к трем с половиной годам 23-летнего актера Павла Устинова за то, что он на несанкционированном митинге 3 августа вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, который его задерживал. Последнее дело вызвало широкий общественный резонанс, что могло повлиять на решение по Айдару Губайдулину, считает руководитель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный», доцент МГИМО Константин Трапаидзе: «Направление на доследование — это обычная практика.

Прокуратуре дают понять, что надо либо переквалифицировать дело, либо его прекратить.

Конечно, второго варианта развития событий они не допустят. Есть третий вариант — дело будет очень долго тянутся, таким образом вроде и не прекратили расследование в отношении лица, а вроде и в суд не направили. И оно будет болтаться до тех пор, пока не придумают какой-нибудь процессуальный выход из этой ситуации, чтобы не навлечь на себя гнев ни общества, ни начальства за то, что перебарщивают с обвинением. Думаю, что следователи в итоге обвинят Губайдулина в хулиганстве или в совершении административного правонарушения, так что он ограничатся, скорее всего, штрафом».

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В начале сентября Басманный суд Москвы перевел под домашний арест двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля. Из СИЗО вышли волонтер штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергей Фомин и студент Высшей школы экономики Егор Жуков. По версии следствия, первый направлял действия других участников акции, а второй руководил толпой. Правда, с Жукова позднее сняли это обвинение и предъявили новое — публичные призывы к экстремистской деятельности за ролики в блоге на YouTube.

Владимир Расулов