Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат

В ближайшем будущем в России переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня зарплат невозможен, следует из мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС. По мнению аналитиков, без снижения зарплат переход возможен только в отдаленном будущем и только при условии роста производительности труда и стабилизации численности трудового населения страны.

«В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России скорее стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени»,— считают авторы исследования.

Согласно данным мониторинга, информация о высокой продолжительности рабочего времени в России не верна. Так как максимальная продолжительность рабочей недели в России составляет 40 часов, что соответствует показателям большинства развитых стран. В развивающихся государствах он достигает вообще 48 часов в неделю. Минимальное количество дней отпуска россиянина также соответствует уровню европейских стран и значительно превышает показатели Турции, Японии, Китая. При этом количество праздничных дней в году в России существенно больше — 14, чем в большинстве развитых стран.

О возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю впервые заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев летом и предложил заранее подготовить законодательство для нее. Ведомства и работодатели разошлись во мнениях относительно возможности реализации идеи. Госдума намерена обсудить выдвинутую главой государства инициативу в ближайшее время.

О том, как работодатели и работники не сошлись во взглядах на четырехдневную рабочую неделю,— в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».