Володин предложил обсудить в Госдуме возможный переход на четырехдневку

В Государственной думе могут провести широкое обсуждение предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Важно, что и профсоюзы, и работодатели высказали свою заинтересованность в обсуждении данного вопроса. Государственная дума также считает необходимым выработать на основании общественного консенсуса стратегию движения в этом направлении»,— заявил господин Володин (цитата по сайту Госдумы).

Господин Володин подчеркнул, что проведение обсуждения с участием правительства, профсоюзов и работодателей возможно в ближайшее время. По результатам дискуссии будут подготовлены законопроекты.

«Количество необходимого рабочего времени в условиях роботизации и информатизации производства также будет меняться. Передовые страны уже идут в этом направлении. Один из вариантов — это постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант — меньшее количество рабочих часов каждый день»,— сказал спикер Госдумы.

К каким последствиям может привести переход к четырехдневной рабочей неделе — в публикации “Ъ” «Посчитаем трудодни».