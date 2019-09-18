Чем известен Роберт О’Брайен

18 сентября Дональд Трамп назначил специального представителя США по делам заложников Роберта О’Брайена своим советником по национальной безопасности. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Роберт О’Брайен родился в Лос-Анджелесе. В 1991 году окончил факультет права Калифорнийского университета в Беркли. Начал карьеру в 1990 году интерном в суде в Сан-Франциско. В 1991–1996 годах работал в юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

В 1996–1998 годах был старшим юристом при Совете Безопасности ООН в Женеве. С 1999 по 2007 год работал в собственной юридической фирме O'Brien Abeles. В 2005 году занял пост заместителя представителя США в Генеральной ассамблее ООН. В 2007–2016 годах работал управляющим партнером в юридической фирме Arent Fox.

С 2008 по 2011 год входил в состав Консультационного комитета США по объектам культурного достояния, параллельно был сопредседателем американо-афганской комиссии по судебной реформе в Афганистане. В 2011 году был назначен старшим советником по внешней политике кандидата в президенты США Митта Ромни. В 2013 и 2014 годах являлся наблюдателем от Международного республиканского института на выборах в Грузии и на Украине. В 2015 году работал советником по внешней политике кандидатов в президенты США Скотта Уокера и Теда Круза. В 2016 году стал соучредителем юридической фирмы Larson O'Brien. С мая 2018 года занимал пост спецпредставителя США по делам заложников.

Является автором книги «Пока Америка спала: Как восстановить американское лидерство в кризисном мире». Майор запаса сухопутных войск США.