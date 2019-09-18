«Иннпромбиотех» крахмалит Курск

Курское АО «Иннпромбиотех» Ивана Стародубцева намерено к 2023 году построить комплекс по переработке пшеницы в клейковину, крахмал, сироп, патоку и мальтодекстрин мощностью 250 тыс. т в год за 10,3 млрд руб. Сейчас компания ведет переговоры с «крупнейшими» банками, средства которых должны составить основную долю софинансирования. Участок под проект подобран, строительство может начаться в 2020 году. Продукцию предприятие планирует реализовывать в России, а также странах СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока и Северной Африки. Эксперты считают логичным выход на внешние рынки и обращают внимание на выбор «экзотических» стран для экспорта.



Как стало известно “Ъ-Черноземье”, местное АО «Иннпромбиотех» планирует построить в Курской области комплекс по глубокой переработке пшеницы в сухую пшеничную клейковину, модифицированные крахмалы, сухой глюкозный сироп, карамельную патоку, кормовую добавку и мальтодекстрин мощностью 250 тыс. т в год. Инвестиции в проект оцениваются в 10,3 млрд руб., а реализован он должен быть к 2023 году. В компании “Ъ-Черноземье” уточнили, что в Курском районе под строительство, которое ориентировочно начнется в третьем квартале 2020 года, уже куплен участок площадью около 20 га. Он, впрочем, может быть увеличен, так как «есть перспективы» по расширению производства. «Основная доля финансирования будет привлечена у банков, сейчас активно идут переговоры с крупнейшими предприятиями, входящими в топ-6», — рассказали в «Иннпромбиотехе».

Там также отметили, что в один этап будет реализована первая очередь проекта: «Второй этап — инновационный биотехнологический комплекс по производству биополимеров». Произведенный крахмал должен заместить «значительную часть импортируемых в РФ модифицированных крахмалов», а также будет отправляться на экспорт, сухая пшеничная клейковина — в страны Евросоюза, а остальная продукция ориентирована на экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки. «Отличия нашего проекта от аналогичных заключаются в уникальной продуктовой линейке: большинство предприятий производят что-то одно, у нас запланирована переработка сразу в несколько видов продуктов. Для этого уже найдены в том числе новые технологические решения», — добавили в «Иннпромбиотехе». Решение о строительстве комплекса в Курской области в компании связали с наличием обширной сырьевой базы и сформированным в регионе благоприятным инвестиционным климатом.

По данным Kartoteka.ru, АО «Иннпромбиотех» зарегистрировано в Курской области в январе 2017 года для производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал — 110 млн руб. По итогам 2017 года предприятие сработало с нулевыми выручкой и прибылью. Директор и основной владелец через ООО «Биотехнологии» (занимается венчурным инвестированием) — Иван Стародубцев. Господин Стародубцев также является директором и совладельцем ООО «Ренессанс агро» (оптовая торговля зерном, табаком и кормами) и ООО «Солнечный мир», которое планирует совместно с молдавским инвестором Юрием Никовым возвести в регионе фабрику по сублимации овощей. Отметим, что ранее «Иннпромбиотех» возглавлял депутат облдумы Сергей (Иванович) Стародубцев, назначенный в конце 2018 года председателем регионального комитета пищевой и перерабатывающей промышленности.

Генеральный директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский обращает внимание на то, что производство продуктов глубокой переработки зерна для России, которая не выходит из пятерки крупнейших экспортеров зерновых и масличных культур, является относительно новой отраслью. «До 2014 года объемы импорта такой продукции в 10–12 раз превышали объемы экспорта. Причина достаточно прозаична: низкие цены на импорт при достаточно высоких уровнях затрат на создание производства (с учетом закупки техники и технологий) и длительных сроках окупаемости», — объяснил господин Жарский. По его словам, с начала кризиса рынок пшеничного глютена в России вырос до 25 тыс. т в год, при этом экспорт вырос с 9,5 до 29 тыс. т.

В стране производят для внешних рынков клейковины больше, чем потребляет рынок внутренний. Именно этим, скорее всего, объясняется стремление инвестора выходить на внешние рынки», — пояснил Дмитрий Жарский.

При этом, отметил эксперт, выбор наиболее интересных для экспансии стран «назвать стандартным достаточно сложно»: «Крупнейшими покупателями российских продуктов глубокой переработки пшеницы являются Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Франция и США, они приобретают порядка четверти всей отечественной продукции. Это страны, где потребление мучных и кондитерских изделий традиционно высокое». «Достаточно сложно говорить о перспективах роста спроса на продукцию предприятия на условно "экзотических" для нее рынках, но можно предположить, что конкуренция на них существенно ниже, чем на традиционных», — резюмировал господин Жарский.

Александр Прытков