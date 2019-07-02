В Курске начинают сушку

В ходе прошедшей на выходных Курской Коренской ярмарки врио губернатора Роман Старовойт анонсировал строительство в регионе фабрики по сублимации овощей. Как уточнил “Ъ” инвестор из Молдавии Юрие Ников, проект мощностью до 12 тыс. т сухих овощей в год может потребовать около €10 млн инвестиций, а Курская область станет пилотным регионом для экспансии в Россию. Соглашение о сотрудничестве подписано с Тульской областью, ведутся переговоры с Тамбовской областью, Краснодарским краем и Республикой Алтай, но под Курском инвестор рассчитывает начать работы уже на этой неделе. Эксперты разошлись в оценке проекта, отмечая растущий спрос на сублимированную продукцию, который зачастую потребители удовлетворяют за счет собственных небольших производств.

О проекте производства сушеных овощей на минувших выходных в ходе пресс-конференции рассказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. «Прямо на форуме услышали о желании инвестора построить завод и за сутки все обеспечили, конкретный участок нашли и подписали соглашение. На предприятии может быть создано 200 рабочих мест», — заявил господин Старовойт. Реализацией проекта займется недавно зарегистрированное в регионе ООО «Солнечный мир». Совладелец компании молдавский бизнесмен Юрие Ников рассказал “Ъ”, что для строительства завода необходимо 3 га, но компания «с запасом» рассчитывает получить 7 га под Курском. По данным “Ъ”, речь может идти о площадке на территории индустриального парка «Юбилейный». «Проект уже готов. Такая же фабрика действует у нас в Молдавии, управляет ей компания Sun World. Будем сушить 10–12 тыс. т овощей в год. Это лук, морковь, свекла, ягоды — все, что входит в специи, суповые наборы», — отметил господин Ников. По его словам, среди потребителей могут оказаться «детсады и армия». «Мы сушим по особой технологии — запатентованной и имеющей европейские, американские и японские сертификаты. Мы имеем право продавать во всем мире», — заверил бизнесмен.

Юрие Ников отметил, что инвестиции в проект оцениваются в €10 млн (порядка 718 млн руб. по курсу ЦБ на 1 июля). Из них 30% составят собственные средства, остальное — заемные средства. О получении кредита, по словам бизнесмена, ведутся переговоры с Россельхозбанком и Газпромбанком. «С нами будет работать большое количество фермеров, мы рассчитываем на всех производителей овощей — крупных и мелких. У нас есть свой стандарт, свои агрономы, которые будут помогать налаживать сотрудничество. Готовы даже предоставлять им семена. Для фермеров это станет более прибыльным, чем, к примеру, выращивание зерновых», — подчеркнул господин Ников.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Солнечный мир» зарегистрировано в Курской области в мае 2019 года. Основной вид деятельности — переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 60% принадлежат директору Ивану Стародубцеву, еще 40% — в собственности Юрие Никова. Господин Стародубцев также является директором и совладельцем ООО «Биотехнологии» (занимается венчурным инвестированием), АО «Инпромбиотех» (производство круп) и ООО «Ренессанс агро» (оптовая торговля зерном, табаком и кормами).

По словам Юрие Никова, курская фабрика должна стать для компании пилотной в России, а всего их планируется пять: ведутся переговоры с Тамбовской областью, Краснодарским краем, Республикой Алтай, уже подписано соглашение с Тульской областью. Рынок сбыта, в том числе экспортный, есть на все пять заводов, а в Курске работы на участке могут начаться уже на этой неделе, пояснил Юрие Ников. Срок окупаемости, исходя из опыта молдавского предприятия, он оценил в полтора-три года. Выбор Курской области как пилотного региона господин Ников объяснил «хорошей рабочей силой и черноземом», отметив и «реформаторские» успехи региональных властей во главе с Романом Старовойтом.

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин считает, что компании из Молдавии придется искать рынки сбыта за рубежом. По его словам, около 47% импорта сублимированных продуктов в 2018 году пришлась именно на овощи, то есть спрос на соответствующие товары в России на высоком уровне, а формировавшийся в последние годы тренд импортозамещения невольно подталкивает людей к приобретению отечественной продукции. «Такие предприятия рассеяны по территории страны и фактически не мешают друг другу, однако общий объем российского рынка оценивался в 2,4 тыс. т. Это значительно ниже расчетных объемов производства курского проекта», — пояснил господин Гелемурзин.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что отечественные потребители, «традиционно» предпочитающие свежие продукты, только начали понимать все преимущества сублимированной продукции, в то время как ее «с огромной охотой» покупают компании, занимающиеся перепродажей овощей в Китай, Корею и даже Европу, где рынок сушеных овощей традиционно очень развит. Впрочем, начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян предположил, что курский проект вряд ли «окажет серьезную конкуренцию лидерам сегмента типа Nestle». При этом, по оценке эксперта, рынок сублимированных овощей растет не менее чем на 10% в год. «Такая продукция особенно полезна предприятиям общепита и производителям готовых супов, так как позволяет сократить сроки изготовления и снизить себестоимость, одновременно увеличив производительность труда», — заключил господин Авакян.

С ним отчасти не согласен гендиректор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его мнению, на такую продукцию спрос практически не растет. «На розничном рынке удается реализовать разве что сублимированные грибы в зимний сезон, а в качестве оптовиков выступают в основном производители полуфабрикатов, готовых завтраков и кондитерских изделий. Причем, как правило, потребность таких предприятий удовлетворяется за счет собственных мощностей, благо сейчас производятся относительно компактные вакуумные сублимационные сушилки, не предъявляющие особых требований к энергоснабжению и производственным помещениям», — пояснил господин Жарский. Аналитик «Алора» Алексей Антонов также предположил, что конкуренцию курской фабрике могут составить «дачники, которые предпочитают сушить овощи самостоятельно с помощью домашних сушильных установок»: «Они стоят недорого и очень распространены».

Александр Прытков, Олег Мухин, Андрей Цветков