Генпрокуратура работает по учебникам

Генпрокуратура поддержала претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к Минпросвещения по поводу перечня школьных учебников. Жалобы на него поступили от входящей в «Эксмо-АСТ» корпорации «Российский учебник», считающей, что рост доли группы «Просвещение» фактически ликвидирует конкуренцию на рынке. В самом Минпросвещения настаивают, что все дело в качестве учебников.

Генпрокуратура направит министру просвещения Ольге Васильевой письмо в связи с нарушениями при формировании федерального перечня учебников (ФПУ), следует из письма ведомства гендиректору издательства «Дрофа» Юрию Котлярову (есть у “Ъ”). Генпрокуратура планирует указать на необходимость изменения нормативных актов, которые регламентируют формирование перечня, говорится в переписке.

Генпрокуратура уже предъявляла претензии к порядку отбора школьных учебников в феврале 2019 года, заявив, что выявила «коррупциогенные факторы» в действующей с 2016 года системе. Ведомство указывало, что в документах, в частности, не прописаны определение конфликта интересов и «способы его преодоления», а также заявило о «неполноте административных процедур». Этому предшествовало обращение нескольких сотен учителей географии к президенту Русского географического общества Сергею Шойгу.

В апреле 2019 года ФАС вынесла Минпросвещения предупреждение после жалобы издательств «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Астрель» (входят в корпорацию «Российский учебник» холдинга «Эксмо-АСТ»). В ФАС посчитали, что Минпросвещения препятствовало работе части издательств, необоснованно направляя их школьные учебники на дополнительную экспертизу при формировании нового ФПУ. Служба также потребовала включить в ФПУ учебники, которые были там до подписания Ольгой Васильевой нового перечня.

Минпросвещения сформировало действующий ФПУ в декабре 2018 года. По сравнению с предыдущим, который существовал с 2014 года, число учебников сократилось на 20%, до 986. В «Российском учебнике» в связи с этим опасались монополизации рынка. В корпорации оценивали, что доля учебников «Просвещения» в перечне выросла с 35% до 53% (без учета учебников для коррекционных школ и по национальным предметам), а «Российского учебника» — снизилась с 46% до 26%. В марте «Дрофа» обратилась в Генпрокуратуру, указав, что увеличение доли «Просвещения» в ФПУ «фактически ликвидирует конкуренцию на российском рынке учебников для общего образования».

Изначально было неясно, почему учебники «скопом» отправляются на экспертизу, для этого не было оснований, утверждает гендиректор «Российского учебника» Александр Брычкин. «Есть целый ряд нестыковок, которые довольно сложно объяснить с точки зрения закона и даже зачастую здравого смысла, другими словами — есть определенная непрозрачность»,— уверен он. Так, перечень учебников, направленных на экспертизу, и список, который в конечном итоге научно-методический совет 7 декабря рекомендовал к включению в ФПУ, не были опубликованы, указывает господин Брычкин.

В пресс-службе Минпросвещения “Ъ” заявили, что министерство уже подготовило новый порядок формирования ФПУ для школ, основанный «на принципе открытости экспертизы», в котором «учтены поступившие нарекания». Дополнительная экспертиза учебников в 2018 году была направлена «исключительно на повышение качества учебной литературы и позволила убрать из ФПУ учебники, содержащие ошибки и существенные неточности, а также устаревшие предметные данные», настаивают в министерстве. «Деятельность Минпросвещения направлена на повышение качества учебной литературы для школьников, но это не всегда однозначно воспринимается отдельными игроками рынка, старающимися рассматривать вопрос исключительно в контексте коммерческой составляющей»,— подчеркнули в пресс-службе.

В «Просвещении» отметили, что реальная доля издательств группы в новом ФПУ составляет лишь 42%. «Подобный процент не является доминирующим и предоставляет возможность выбора учебников из существующего перечня каждому учителю. "Просвещение", как системообразующая компания отрасли, только поддерживает наличие вариативности и честной конкуренции»,— заявили в его пресс-службе.

Валерия Лебедева, Владислав Новый