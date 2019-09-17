СИБУР и Sinopec растягивают резину

СИБУР и ее миноритарий — китайская Sinopec — планируют создать в РФ производство по выпуску нового типа термоэластопластов СЭБС мощностью не менее 20 тыс. тонн ежегодно. Параллельно компании вернулись к обсуждению еще одного проекта — по производству бутадиен-нитрильного каучука в Китае, который был заморожен на фоне плохой рыночной конъюнктуры в начале 2018 года.

СИБУР и китайская Sinopec в рамках встречи глав правительств РФ и Китая Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна подписали соглашение об основных условиях сотрудничества по строительству завода по выпуску нового типа термоэластопластов СЭБС (блок-сополимеров на основе стирола, этилена и бутилена) в России, сообщает СИБУР. Для этого компании создадут в России СП, где будут участвовать в равных долях, мощность производства составит не менее 20 тыс. тонн в год. В СИБУРе подробности проекта, в том числе и сроки его реализации, не комментируют.

Мировое потребление СЭБС по различным оценкам составляет от 200 тыс. до 270 тыс. тонн в год и растет на 5–7% ежегодно, сообщил член правления, управляющий директор СИБУРа Павел Ляхович.

По его словам, такой продукт перспективен «благодаря своим уникальным свойствам, сферы применения постоянно расширяются»: «При этом ввиду отсутствия локальных производителей российский рынок является импортером СЭБС». Это открывает большие перспективы для проекта СИБУРа и Sinopec, заключил он.

В июне СИБУР и Sinopec подписали основные условия создания СП по проекту Амурского газохимического комплекса (ГХК) в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Sinopec может получить 40% в ГХК. Стоимость завода оценивается в 575 млрд руб., мощность — по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год. Запущен Амурский ГХК может быть в 2023–2024 годах.

Ранее компании рассматривали совместное строительство предприятия по производству бутадиен-нитрильного каучука (БНК) мощностью 50 тыс. тонн в год в Шанхае, СИБУР должен был получить блокпакет. Но в начале 2018 года стороны заморозили эти планы на фоне плохой рыночной конъюнктуры. Теперь СИБУР и Sinopec вернулись к нему, заключив меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму, стороны договорились о создании в КНР СП по выпуску каучука мощностью 50 тыс. тонн в год, доля участия СИБУРа и Sinopec в СП составит 40% и 60% соответственно, сообщает российская компания. Павел Ляхович отметил, что работы по созданию совместного предприятия были возобновлены, «так как в Китае сформировался высокий потребительский спрос на данный вид каучука»: «мы планируем использовать возможности, которые предоставляет для расширения нашего бизнеса растущий рынок».

Ольга Никитина