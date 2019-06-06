Sinopec переходит через Амур

Миноритарий СИБУРа — китайская Sinopec — может получить 40% в проекте строительства Амурского газохимического комплекса стоимостью около 600 млрд руб. В результате СИБУР обеспечит существенную часть финансирования проекта и гарантирует сбыт продукции в Китае, считают эксперты. По их мнению, еще 10% в ГХК может получит финансовый инвестор.

СИБУР и Sinopec в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подписали основные условия создания СП по проекту Амурского ГХК. Sinopec может получить 40% в ГХК, если СИБУР окончательно решит его построить. Принять инвестрешение российская компания намерена до конца года. Стоимость завода оценивается в 575 млрд руб., мощность — по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год. Запущен Амурский ГХК может быть в 2023–2024 годах.

Это будет первый крупный совместный проект СИБУРа и Sinopec. До этого компании рассматривали совместное строительство предприятия по производству бутадиен-нитрильного каучука мощностью 50 тыс. тонн в год в Шанхае, СИБУР должен был получить блокпакет. Но в начале 2018 года стороны заморозили эти планы на фоне плохой рыночной конъюнктуры, хотя сейчас думают возобновить его реализацию.

Sinopec исходно была наиболее очевидным кандидатом на вхождение в Амурский ГХК, который полностью ориентирован на азиатский рынок, где компания является крупнейшим производителем и продавцом полиэтилена. Китайской компании уже принадлежит 10% СИБУРа, так что стороны «хорошо друг друга знают», отмечает источник “Ъ” на рынке.

Собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, добавляют, что Sinopec может стать не единственным иностранным партнером СИБУРа. Глава компании Дмитрий Конов говорил, что она сохранит контроль в Амурском ГХК, так что еще до 10% могут перейти одному или нескольким инвесторам. Топ-менеджер признавал, что Sinopec не единственная, с кем производитель ведет переговоры. В сентябре 2018 года в материалах российско-китайской межправкомиссии в качестве возможного участника назывался Государственный банк развития Китая.

Между тем сам СИБУР пока не спешит с принятием инвестрешения по Амурскому ГХК, ожидая от государства льгот на этан — основное сырье для завода (поставлять 2 млн тонн этана с Амурского ГПЗ будет «Газпром»). На данный момент Минфин и Минэнерго согласовали уровень обратного акциза на этан в 9 тыс. руб. на тонну против почти 14 тыс. руб. на нафту (см. “Ъ” от 5 июня). Также правительство готовит предложения по отрицательному акцизу на сжиженные углеводородные газы. Если льготы на СУГ будут одобрены, СИБУР готов увеличить мощность ГХК в полтора раза.

По мнению главы Rupec Андрея Костина, Sinopec, скорее всего, войдет в Амурский ГХК с обязательством по паритетным инвестициям. При этом участие компании существенно упростит сбыт продукции комплекса на внутреннем рынке Китая, который Sinopec хорошо знает. Господин Костин предположил, что китайский партнер будет получать объемы продукции соразмерно своей доле и может выкупать часть, приходящуюся на российскую компанию. При этом, считает эксперт, так как СИБУР не хочет терять контроль над проектом, то оставшийся небольшой пакет максимум в 10% вряд ли заинтересует отраслевого игрока, но может быть интересен финансовым инвесторам, как российским, так и зарубежным, со многими из которых СИБУР уже работал.

Стороны уже договорились о дистрибуции на территории КНР полиэтилена с существующего завода российской компании «Запсибнефтехим», на котором идет пусконаладка. Мощность производства составляет 1,5 млн тонн этилена в год, 500 тыс. тонн пропилена, а также 1,5 млн тонн в год различных марок полиэтилена. В СИБУРе рассчитывают, что в Азию, где Китай с потреблением в 33,8 млн тонн полиэтилена в год является крупнейшим рынком, пойдет около трети продукции «Запсибнефтехима». Продаваться объемы будут на споте.

Ольга Мордюшенко