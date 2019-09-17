Правительство Венесуэлы заявило о договоренностях с частью оппозиции

Венесуэльское правительство объявило о том, что ему удалось договориться с некоторыми представителями оппозиции о ведении переговоров и создании Национального совета — специального органа, который станет площадкой для политических дискуссий, сообщает телеканал Venezolana de Television. Со стороны оппозиции приверженность этому решению подтвердил Тимотео Самбрано (партия «Изменимся»).

«Мы создаем совет для диалога между правительством и действующими лицами, которые хотят найти решение»,— сказал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, выступление которого транслировал телеканал (цитата по ТАСС).

По его словам, стороны договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных, а также о том, что проправительственная Единая социалистическая партия Венесуэлы возобновит работу в Национальной ассамблее (контролируется противниками исполнительной власти во главе с президентом Николасом Мадуро). От оппозиции соглашения подписали Клаудио Фермин («Решения для Венесуэлы»), Тимотео Самбрано («Изменимся») и Луис Ромеро («Прогрессивный авангард»).

Напомним, главный оппозиционный лидер Венесуэлы, Хуан Гуайдо, в конце августа выступил за усиление давления на правительство господина Мадуро. Недавно политик объявил о создании собственного правительства.

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В январе 2019 года Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным правительство Николаса Мадуро.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».