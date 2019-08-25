Оппозиция Венесуэлы пообещала усилить давление на правительство Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о намерении усилить давление на правительство действующего президента страны Николаса Мадуро. Оппозиция рассчитывает добиться отставки главы государства, заявил господин Гуайдо на митинге в городе Валенсия. Оппозиционер отметил, что хочет восстановить «спокойную обстановку» в Венесуэле.

По словам Хуана Гуйадо, уличные антиправительственные протесты продолжатся. «Пришло время перейти к этапу усиления давления на диктатуру. Наши стратегия и цель ясны, и мы знаем, что должны с задействовать все необходимые механизмы, чтобы добиться нормальной и спокойной обстановки в нашей стране»,— написал оппозиционер в Twitter.

Чем известен Хуан Гуайдо Читать далее

В январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным Николаса Мадуро.

Вашингтон ввел против Венесуэлы санкции, под которые подпали ее нефтяная госкомпания PDVSA Центробанк. Как выяснили СМИ, США и венесуэльские чиновники ведут тайные переговоры о смене власти в стране.

Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».