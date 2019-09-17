Деревня в ожидании мировой войны

Промышленное производство в России в августе продемонстрировало достаточно уверенный рост в 2,9% год к году, вполне соответствующий динамике с начала года — 2,6%. Но на состояние экономики, в том числе в промышленном секторе, в ближайшие месяцы все больше будут влиять риски мировой экономики. Как показывает опубликованный в понедельник доклад о денежно-кредитной политике ЦБ, экономика РФ на удивление сильно, даже в умеренно зависящих от экспорта секторах, ориентирована на глобальные настроения и тренды.

Сводка Росстата о динамике промышленного производства продолжила тренды, которые “Ъ” описывал на протяжении последнего полугода,— устойчивый рост добычи при сосредоточении его в сервисном секторе и сохранение заметных колебаний в обработке. Общий показатель увеличился на 2,9% в годовом выражении (2,8% в июле), к предыдущему месяцу рост составил 2,5%. В отраслевом аспекте (см. справку) структура промышленного роста выглядит неизменной уже несколько месяцев. Быстрее, чем промышленность в среднем (3,8% год к году в январе—августе 2019 года к тому же периоду 2018 года), растет сектор ТЭК — в основном в денежном выражении, а также за счет достаточно быстрого (65% год к году) увеличения производства СПГ, фактически нового сырьевого экспортного товара РФ. Обработка растет ниже среднего — 2,1% за восемь месяцев год к году, газо- и энергоснабжение, которое работает скорее на всю экономику (а не только на промышленность), остается в относительной депрессии (рост на 0,4% год к году за январь—август); недавно выделенное Росстатом в отдельный показатель водоснабжение и утилизация отходов — рост на 1,8%.

В отраслевом измерении картина, демонстрируемая по итогам августа, вполне совпадает с подробным анализом отраслевых промышленных трендов в опубликованном в понедельник «Докладе о денежно-кредитной политике» Банка России (.pdf). ЦБ дает достаточно необычную картину происходящего. С одной стороны, в мае—июле 2019 года достаточно сильно сокращался выпуск промежуточных товаров, в основном из-за сокращения выпуска в нефтепереработке и нефтехимии (главным образом из-за разовой проблемы — остановки крупного Антипинского НПЗ в связи с банкротством), а также в металлургии, где внутренний спрос оставался низким. Заметный рост в производстве инвесттоваров, как подозревают в ЦБ, также был обеспечен разовыми факторами — возможно, крупным внешним заказом в машиностроении. Наконец, летний выпуск потребительских товаров немного сократился, в основном за счет легпрома, а общий выпуск в этом секторе был сильно волатильным.

Отметим, одним из ключевых мест в обсуждении ЦБ краткосрочных перспектив промышленности и, шире, других секторов экономики являются настроения — инвестиционные, потребительские, ценовые, в промышленности по выпуску и по параметрам спроса.

Так, ЦБ отдельно анализирует динамику индексов HIS Markit PMI для промышленности, указывая на то, что все три анализируемых месяца данные указывали на ухудшение конъюнктуры. «Заметно сократились новые заказы, как экспортные, так и внутренние. На фоне замедления темпа экономического роста в странах—торговых партнерах предприятия пересмотрели в сторону снижения планы по выпуску готовой продукции. При этом сокращение спроса наблюдалось преимущественно в отраслях, производящих продукцию промежуточного и инвестиционного спроса»,— предполагают в Банке России.

Отметим, что, с одной стороны, ухудшение ситуации с PMI не отражается прямо на состоянии промышленности, с другой — для очень большой части опрошенных представителей промышленного бизнеса ситуация с внутренним спросом, который как минимум не ухудшается сильно в течение 2019 года, существенно более важна, чем конъюнктура экспортных рынков — последние значимы в основном для экспортно ориентированных отраслей — ТЭК, черной и цветной металлургии, нефтехимии и «большой» химии, но машиностроение, электронную промышленность, легкую промышленность, большую часть пищевой промышленности внешний спрос должен интересовать меньше — доля экспортных доходов в них невелика. Между тем, как показывает и отраслевая динамика Росстата, и логика оценок ЦБ, именно «неэкспортная» часть промышленности и непромышленных отраслей достаточно сильно зависит от того, какие события ожидаются в мировой экономике в среднесрочный период. Де-факто в условиях вполне достигнутой макростабильности и «бюджетного правила», сглаживающего почти всю волатильность госрасходов и спроса, почти весь доклад Банка России о ДКП обсуждает, как нарастающая скорее негативная неопределенность на внешних рынках может отразиться на динамике ВВП, внутреннего спроса и промышленности РФ.

Судя по всему, ожидания играют в этом ключевую роль — экономика РФ, сильно глобализованная в основном в сырьевом аспекте и относительно автономная — в несырьевом (несырьевые и неметаллургические сектора в ней очень велики, но за ее пределами зависимость от экспорта и импорта в ней несравнима с экономиками Восточной Европы), оказывается парадоксально зависимой от перспектив торговой войны США и Китая, «Брексита», замедления глобального роста и т. д. Возможное объяснение такой «информационной глобализованности» — постоянное ожидание «кризисов» и внешних шоков: пятилетнего периода политики плавающего рубля, видимо, еще недостаточно для того, чтобы снять этот эффект. Другое возможное объяснение — высокая доля экспортных доходов в прибылях при низком уровне межотраслевых перетоков инвестиций: это может делать прибыли несырьевых экспортеров важным источником средств для развития вне «традиционной» экономики.

Дмитрий Бутрин