В минувшие выходные в Воронежском центральном парке прошел первый фестиваль традиционной культуры «Русское лето», инициированный писателем Захаром Прилепиным. По его словам, воронежский опыт «Русского лета» станет определяющим для создания аналогичных фестивалей в других регионах. Воронежский губернатор Александр Гусев еще до знакомства с участниками не исключил, что событие станет ежегодным, так как важно до молодежи доносить в «интересной и современной форме российские традиции, культуру и патриотизм». Корреспондент “Ъ-Черноземье” Александр Прытков оценил интерес публики к традиционной культуре.

О том, что в Воронеже может пройти мультижанровый фестиваль традиционной культуры «Русское лето», стало известно в феврале после встречи губернатора Александра Гусева с писателем Захаром Прилепиным. Само мероприятие, впрочем, провели не летом, а в середине сентября. На открытии глава региона отметил, что «глубинный смысл, который несет в себе фестиваль, — российские традиции, культура, патриотизм, любовь к родине — на нынешнем этапе развития страны очень важен». «И очень важно донести его в такой интересной и современной форме, прежде всего направленной на молодежь. Фестиваль уже вызвал дискуссию — это залог того, что мы вправе говорить об интересе воронежцев к этому мероприятию», — добавил Александр Гусев и не исключил, что событие может стать ежегодным.

По словам Захара Прилепина, жившие в прежние времена люди «ничем от нас не отличаются». «У них были те же самые страсти, братья, друзья, враги. И то, что происходило в русском сердце, было то же самое. У нас собственных каких угодно наработок колоссальное количество, мы просто не умеем с этим работать. Моя бабушка из воронежской станицы. Поэтому это мое пространство. И я плюс-минус как писатель и как историк представляю, что там происходило со стрельцами, с казаками, с ордой. Там аномальное количество потрясающих историй. В этом смысле американцы просто дети малые по сравнению с нами. Мы потихоньку пытаемся втянуть взрослых и молодых во всю эту историю через музыку, театр, замечательных вооруженных людей», — заявил писатель перед тем, как отправиться с губернатором на экскурсию по фестивалю.

Когда писатель и глава региона подошли к палатке воронежского музея забытой музыки, его основатель Сергей Плотников вручил Александру Гусеву смычковый инструмент гудок, а Захару Прилепину — флейту-калюку и при их поддержке («Я здесь главный — ловим мой ритм и в нем играем») начал запевать: «На Руси всегда любили и веселья, и пиры. / Гусли звончатые пели в городах на все лады. / Жалко, что ты не слыхал, как Садко на них играл». Ознакомился губернатор и со средневековыми ремеслами, и с воинами различных эпох. «Приветствую тебя, князь русский, во владениях ордынских. Кто-то дань давно не платил, нет-нет-нет, не вы, не вы, не вы, дело прошлое», — встречали Александра Гусева одни реконструкторы. Другие дали в честь него залп, после которого задымилось соседнее дерево. Третьи, проведшие позже реконструкцию эпизода Первой мировой войны, известного как «Атака мертвецов», после найденного в мценском огороде накануне фестиваля фрагмента тарелки с гербом Российской империи назвали губернатора «собирателем осколков истории в единое целое».

«Формат интересный, думаю, мы его еще подшлифуем немножко. Возможно, совместим фестиваль с днем города», — подтвердил Александр Гусев на прощание. Захар Прилепин пояснил “Ъ-Черноземье”, что это не первый подобный фестиваль, но «в первой тройке»: «Изначально мы собирались у меня в деревне в Керженском заповеднике. Приезжали все мои друзья, которые здесь выступают. Потом я думаю: "Что мы здесь для себя поем и пляшем? Давайте куда-нибудь съездим". Мы сделали фестиваль "Традиция" в Подмосковье, который уже пять лет проходит. Потом просят люди из других регионов, чтобы мы тоже к ним приехали. Воронежский опыт для нас будет определяющим».

Из давних партнеров писателя по его многочисленным проектам в Воронеже выступили рокеры «Калинов мост», «Джанго», Бранимир, рэперы Рич и Маваши, а также смешивающий хип-хоп и рок коллектив «25/17» (творчество которого Александр Гусев ранее называл в числе своих музыкальных предпочтений). Дуэт приехал в качестве участников спектакля «Активного театра» по роману Захара Прилепина «Обитель». Этот же театр привез еще одну постановку — «Повесть о Сонечке. Фрагменты» по произведению Марины Цветаевой, а актер МХАТ имени Горького, в котором господин Прилепин работает завлитом, Михаил Сиворин показал моноспектакль «Ты че такой похнюпый?» по произведениям писателя. Сам инициатор фестиваля рассказал воронежской публике о Сергее Есенине и о будущем Донбасса (Захар Прилепин был заместителем командира батальона в непризнанной республике. — „Ъ“).

По данным МВД, фестиваль посетило около 40 тыс. человек. Однако постановки для детей, исторические лекции и «баттлы», игра на народных инструментах, петрушечный театр и сказители былин большого внимания не привлекли. Выступление гусляров слушали менее десятка человек, а проходивший в то же время концерт Бранимира собрал толпу. Возможно, одной из причин стало неудачное расположение сцен: они были установлены довольно близко и постоянно глушили друг друга. Из-за этого публика могла одновременно слышать и видеть былины, лекцию о сражении на реке Битюг, игру на балалайке и рэп. Шли же зрители туда, где было громче всего. По данным организаторов, бюджет «Русского лета» составил порядка 8,5 млн руб., из которых 7,5 млн выделило правительство региона, а еще примерно 1 млн руб. добавили спонсоры.