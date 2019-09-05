«Маршак» затоптался на месте

С 26 октября по 3 ноября в Воронеже пройдет пятый фестиваль детского театра «Маршак». Как и в прошлом году, его программу формировала Варвара Коровина, которая сделала акцент на подростковых спектаклях. Главным отличием фестиваля этого года стало «стопроцентное» использование местного театра юного зрителя (ТЮЗ): ему переданы полномочия по организации «Маршака», большинство спектаклей пройдет на этой сцене, а его постановки стали единственными местными участниками. Варвара Коровина объяснила это в том числе экономическими причинами, субсидирование из областного бюджета по-прежнему составляет 8 млн руб. Эксперты отмечают неразвитость детского театра в Воронеже.

Программа пятого фестиваля детского театра «Маршак» была опубликована на его официальном сайте. Фестиваль традиционно пройдет в дни осенних каникул, с 26 октября по 3 ноября. Всего в программе 19 спектаклей, которые будут показаны на четырех площадках: в ТЮЗе, театре драмы имени Кольцова, театре оперы и балета и в Воронежском концертном зале. Откроет «Маршак» мюзикл санкт-петербургского музыкального театра «Карамболь» «Двенадцать месяцев», получивший пять номинаций на «Золотую маску». Закроет постановка «Я хочу в школу» Российского академического молодежного театра. Также будут представлены отечественные театры Воронежа, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Хабаровска, а в международную программу включены два спектакля израильского The Train Theater и бельгийских Foule Theatre и NYASH Co. По словам куратора фестиваля московского продюсера Варвары Коровиной, если в прошлом году «Маршак» концентрировался на спектаклях для самых маленьких, то в этот раз большой блок составят постановки для подростков.

Запланирована и традиционная образовательная программа с мастер-классами, лекциями и обсуждениями. Одним из главных новшеств организаторы «Маршака» называют театрализованную «церемонию награждению» лучших участников. «Фестиваль не конкурсный, но в этом году швейцарский режиссер Корсин Гауденц будет курировать проект "Жюри", куда наберет десять детей в возрасте 8–12 лет. Они будут смотреть спектакли, придумывать собственные номинации и критерии оценки, сочинят "церемонию награждения"», — пояснила “Ъ-Черноземье” Варвара Коровина. В региональном департаменте культуры не стали раскрывать весь бюджет фестиваля, отметив, что область выделит на него около 8 млн руб. По данным “Ъ-Черноземье”, субсидия в таком же размере предоставлялась «Маршаку» в 2018–2017 годах. В пресс-службе фестиваля также добавили, что он проходит при поддержке Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, Союза театральных деятелей РФ, московского фонда «Про Гельвеция» и бельгийского фонда WBI.

Отметим, что 11 спектаклей пройдут в ТЮЗе, который занимается организацией пятого «Маршака». Предыдущие четыре фестиваля делала дирекция Платоновского фестиваля. После того как учредивший «Маршак» департамент культуры в 2018 году назначил куратором Варвару Коровину и оставил организации только административные функции — составление договоров, покупка билетов, техническое обеспечение мероприятий, дирекция попросила вернуть весь объем полномочий или освободить от выполнения административной работы. Ведомство выбрало второй вариант и передало функции ТЮЗу. Два спектакля этого театра — «Братец Лис и братец Кролик» в постановке главного режиссера Вадима Кривошеева и «Золушка» в постановке Нины Чусовой — также стали единственными воронежскими участниками фестиваля. Прошлый «Маршак», напомним, отметился беспрецедентным количеством местных театров: тогда на фестивале пять театров показали шесть спектаклей. Это произошло на фоне заданной губернатором Александром Гусевым дискуссии о необходимости участия воронежских коллективов в Платоновском фестивале. Однако Варвара Коровина говорила “Ъ-Черноземье”, что условия контракта не обязывали ее включать воронежские постановки: «Местные театры должны чувствовать себя частью большого форума. Это послужит их развитию».

Варвара Коровина пояснила, что в прошлом году в рамках эксперимента была предоставлена возможность показать себя всем местным театрам, но в этом году по «формальным» причинам расширить местную программу не удалось. «Например, в Никитинском театре спектакль “Манолито Очкарик” только-только вышел, и мы не успели с ним ознакомиться», — отметила куратор. По ее словам, сложности с организацией заключались и в том, что полномочия по проведению оказались у ТЮЗа: «Театр как государственная структура работает по несколько иным принципам, чем автономная организация, у которой больше свободы действий. В этом году у нас были немного связаны руки, в том числе в связи с обязательной процедурой торгов». С другой стороны, добавила Варвара Коровина, не имевший до того опыта проведения столь масштабных фестивалей ТЮЗ не только провел большую работу по созданию профессиональной команды, но и стал базовой площадкой «Маршака». «Мы здесь показываем большинство спектаклей, потому что нам не надо платить аренду другим театрам. Для нас это экономически выгоднее, поэтому мы и используем эту площадку на 100%», — рассказала куратор.

Художественный руководитель принимавшего участие в прошлом «Маршаке» Никитинского театра Борис Алексеев отмечает, что в Воронеже детский театр до сих пор не очень развит как в плане самого продукта, так и в плане зрительского внимания: «Основная масса родителей ходит с детьми раз в год на “елки”, а вот в течение сезона взрослые, хотя сами регулярно посещают театры, детей туда водят не так регулярно. Так что с точки зрения популяризации детский театральный фестиваль очень важен». По словам господина Алексеева, и фестивали, и отдельные спектакли делаются ради развития зрительской культуры взрослеющего поколения, потому участие в фестивале для местных театров также очень важно. «И мне кажется, что "Манолито Очкарик" еще не поздно включить в программу», — добавил худрук.

Александр Прытков