ЦБ предупредил о возможных мошенничествах с криптовалютами Facebook и Telegram

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях предупредил о рисках столкнуться с мошенниками перед запуском криптовалют Libra от Facebook и Gram от Telegram. По его мнению, злоумышленники могут начать продавать их до реального выхода на ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах).

«Сейчас я вижу высокий риск того, что в ближайшее время может быть волна мошенничеств, финансовых пирамид, связанных с криптовалютами, с продажей новых криптовалют. Запускаются два крупных проекта — криптовалюты Telegram и Facebook в ближайшее время. Я опасаюсь, что следующая волна, которая будет связана с финансовыми продуктами, может быть связана с тем, что будут пытаться продать якобы криптовалюты Telegram и криптовалюты Facebook до того, как они выйдут на самом деле. Это известные имена компаний, и мошенники могут этим воспользоваться»,— сказал господин Лях (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Libra от Facebook выйдет в 2020 году, а Telegram планирует выпустить свою криптовалюту до конца октября.

Об ожиданиях экспертов от Gram — в публикации “Ъ FM”.