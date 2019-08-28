Павел Дуров готовится запустить «печать» криптовалюты

Telegram запустит свою криптовалюту в течение двух месяцев, сообщает New York Times со ссылкой на инвесторов проекта. Впервые о криптовалюте Gram стало известно два года назад, но ее запуск несколько раз откладывали. Ожидается, что мессенджер также представит электронные кошельки, через которые смогут переводить деньги около 300 млн человек по всему миру.

Обширная аудитория Telegram — одно из главных достоинств новой цифровой монеты, подчеркивает сооснователь платформы Tokenbox Владимир Смеркис: «Пользоваться новой криптовалютой для трансграничных платежей смогут люди по всему миру. Не нужно будет иметь никаких посредников на пути движения средств, все это будет внутри платформы. Конечно, ни один криптовалютный проект не может похвастаться таким количеством людей, через которых они смогут распространять свои новые технологии. Мы ожидаем, что Gram в течение двух месяцев, как пишет The New York Times, поступит на кошельки своих пользователей. Это значит, что в какой-то момент может открыться вторичный рынок. Однако стоит помнить о том, что во время ICO Telegram были определенные локапы, то есть невозможность инвесторов распределять токены на определенный срок. Мы ждали этого в начале года, потому что обещания у Павла Дурова были такими. Некоторые криптовалютные биржи уже сегодня торгуют деривативами, однако им я бы не доверял, потому что официально Telegram не подтверждал, что они где-то торгуются. Спрос будет большой, и вторичный рынок каким-то образом будет пытаться купить эту валюту и, соответственно, ее цена и ожидания будут достаточно высокими».

Михаил Гуревич, обозреватель "Ъ FM": "Судя по всему, есть много сложностей с обеспечением главного бенефита новой криптовалюты, а это скорость обработки вообще транзакций. Это то, чем Дуров славился всегда. Когда он запускал Telegram, напомню, тоже главным преимуществом мессенджера была скорость передачи сообщений и вообще работы всей системы. Не хочет он подводить пользователей и в случае с криптовалютой. Но я не уверен, что он сможет эту скорость обеспечить до анонсированного срока. И, соответственно, надо как-то сублимировать этот процесс. Поэтому с 1 сентября запускается публичное тестирование, как бы процесс идет, инвесторы видят, что их деньги не "утонули", не пропали. Соответственно, доверие к проекту продолжает оставаться высоким, а значит, новые инвестиции на новые идеи Павла Дурова тоже можно будет привлекать. Вместе с тем, сейчас криптовалюты в ситуации, когда банковская система у многих пользователей не только в России, но и во всем мире, вызывает много вопросов, отвечают на нужды рынка и потребителей. Если банковская система не может на них ответить, то вот, пожалуйста, есть альтернатива. Все-таки "отмывка" капитала — это, скажем так, побочный эффект. Что касается запрета таких инструментов со стороны властей, то ограничения в сфере интернета работают крайне условно, если работают вообще. Лучше, когда все-таки государство сотрудничает и находит в кооперации с отраслью решение, как вывести и как легализовать этот процесс, а не запрещать. Потому что запретами ты ничего не получишь, а только увеличишь зону "серого" или "черного» рынка".

Между тем, социальная сеть Facebook также анонсировала свою криптовалюту — Libra, что вызвало беспокойство у американских властей. В Конгрессе даже прошли слушания с участием авторов проекта. Регуляторы недовольны тем, что крупные компании выпускают собственную цифровую валюту. Такие инструменты могут использоваться для отмывания денег, заявлял журналистам глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Вместе с тем, Telegram, похоже, готов к возможным претензиям со стороны регуляторов, полагает гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин. По его словам, условия работы с новой криптовалютой в разных странах будут сильно различаться: «Когда было заявлено о выпуске инструмента TON, юристы Telegram в пакете документов, предназначавшихся потенциальным инвесторам, делали дисклеймеры для жителей 26 юрисдикций, у которых наблюдается та или иная специфика в регулировании криптовалют. Речь шла об определенной правовой инструкции к допустимым способам их использования резидентами той или иной страны.

Криптовалютный инструмент от Telegram имеет одни характеристики для инвестора из Руанды, другие — для инвестора из Гонконга, совершенно третьи для инвестора из России.

Страны, в которых регулирование не так развито, будут, видимо, представлять больше свободы, но в рамках "серой" легитимности, то есть инструмент не разрешат, но и не запретят в явном виде».

Криптоплощадка от Telegram привлекла инвестиции почти на $2 млрд. Если мессенджер не представит ее до конца октября, то эти деньги придется вернуть партнерам. По сообщениям СМИ, в воскресенье Telegram начнет публичное тестирование платформы TON, в которую встроена валюта.

Илья Сизов