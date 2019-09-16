Чемезов: опытная сеть технологии 5G на российском оборудовании может быть запущена в 2022-2023 годах

Опытная сеть для реализации технологии 5G в России может быть запущена в одном из регионов в 2022-2023 годах, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК. По его словам, «Ростех» вел переговоры с Huawei по созданию систем хранения больших данных, но, в итоге, «благополучно сделали все сами».

«Технологии имеются, мы можем это оборудование произвести. У нас уже есть наработки, и я думаю, что в 2022–2023 году мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов. Наша задача на сегодня заключается в том, чтобы представить стратегический план создания 5G в России»,— сказал господин Чемезов. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с другими странами по этой технологии. Отдельные модули или комплектующие должны быть полностью произведены в России, иначе появится зависимость от внешнего производителя, подчеркнул глава «Ростеха». «Понятно, что договариваться с Европой или Америкой сейчас почти невозможно, там мало конструктива. Восточная Азия — вполне»,— сказал он.

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. В июне РБК писал, что Совет безопасности не поддержал просьбу освободить частоты для запуска 5G. По информации источников «Ведомостей», президент Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза о невозможности выделения популярных частот.

Подробнее — в публикации “Ъ” « Раздачу частот предлагают ускорить».