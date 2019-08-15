«Ведомости»: Путин согласился оставить силовикам популярные частоты для 5G

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности о невозможности выделения частот Минобороны и Федеральной службы охраны 3,4–3,8 ГГц для запуска в России сетей связи 5G. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, президент наложил резолюцию «Согласен» на соответствующее письмо Совбеза. В письме подчеркивается, что использование диапазона совместно также невозможно.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию: «Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем».

Напомним, ранее Минкомсвязь предлагала в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. В июне РБК писал, что Совет безопасности не поддержал просьбу освободить частоты для запуска 5G и направил в правительство письмо, в котором обозначил свою позицию.

Ранее на этой неделе “Ъ” сообщал об идее Минкомсвязи рассмотреть диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G. Этот диапазон непопулярен в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и «отставания от прогресса».

Подробнее — в материале “Ъ” «5G восточной частоты».