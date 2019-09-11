Раздачу частот предлагают ускорить

Крупнейшие российские сотовые операторы просят сократить сроки выдачи им разрешений на использование частот, которые сейчас могут достигать 55 дней. Это приводит к недополученным доходам до 3 млрд руб. на оператора и может стать препятствием при развертывании сетей 5G, считают в компаниях. В Роскомнадзоре утверждают, что выдача разрешений нередко требует согласований с силовыми ведомствами, для которых предложенных бизнесом десяти дней будет недостаточно.

«Вымпелком», «МегаФон» и МТС предложили Минкомсвязи доработать законопроект о сокращении срока выдачи Роскомнадзором разрешений на использование радиочастот, следует из совместного письма операторов (есть у “Ъ”), направленного 9 сентября заместителю главы Минкомсвязи Олегу Иванову. Законопроект был внесен в Госдуму 1 августа, он предполагает сокращение срока выдачи разрешений с текущих 55 до 40 рабочих дней. Документ разработан Минкомсвязью для исполнения «дорожной карты» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы. В Минкомсвязи не ответили на запрос “Ъ”.

Операторы в целом поддерживают принятие проекта, но считают, что сокращение сроков выдачи разрешений до 40 дней не ускорит введение в эксплуатацию базовых станций, которые уже построены.

Это слишком большие сроки, из-за вынужденного простоя базовых станций в масштабах страны недополученный доход в течение 40 дней может составлять около 3 млрд руб., оценивают в МТС. «В будущем это также будет препятствием при развертывании сетей 5G, так как операторам понадобится большее количество базовых станций»,— уверен представитель МТС.

Проблема актуальна и для развития сетей в нынешнем стандарте связи 4G, подчеркивают в «МегаФоне». «Финансовые потери от простоя или неввода в строй одной базовой станции могут достигать 1 млн руб. в сутки в зависимости от нагрузки и трафика»,— оценивают в компании. Для «Вымпелкома» строительство сети сейчас один из приоритетов: компании «критически важно ускорить процесс получения разрешений на использование частот», отметили в пресс-службе оператора.

Сейчас сроки принятия решений о присвоении радиочастот рассчитаны на бумажный документооборот, но большинство заявлений направляются в Роскомнадзор в электронном виде, и их обработка осуществляется автоматизированной системой, поэтому в ряде случаев ведомство может не дожидаться окончания установленного срока и выдает разрешения раньше, отмечается в письме. С учетом автоматизации процесса операторы предлагают сократить срок выдачи разрешений до десяти дней для заявок, поданных в электронном виде.

С проблемой затяжного периода регистрации базовых станций и получения разрешений на работу операторы сталкивались на этапе развития каждого поколения связи, напоминает гендиректор агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. «Это вынуждало операторов запускать сети до получения официальных документов, поскольку затраты на строительство необходимо было окупать»,— отмечает он, соглашаясь, что максимально возможное сокращение сроков регистрации позитивно повлияет на операторский бизнес.

Дело в том, что в ряде случаев разрешения на частотные присвоения требуют согласования с силовыми ведомствами, получить которые в десятидневный срок не представляется возможным, заявил “Ъ” представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «В случаях, где такое согласование не требуется, ведомство и так выдает разрешения в автоматическом режиме за считанные часы»,— указывает он.

Комитет Госдумы по информационной политике рассмотрит все мнения, обещает его глава Леонид Левин. По его словам, законопроект будет направлен на заключение экспертному сообществу и профильным ведомствам уже 12 сентября.

Юлия Тишина