Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500

Серийное производство новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 начнется во второй половине 2020 года, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК. Он отметил, что экспорта С-500 в ближайшие пять лет не будет, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию». и только после этого уже производить на экспорт».

«Я думаю, серийный выпуск будет через год»,— сказал глава Ростеха. Он подчеркнул, что большим спросом в мире пользуется ЗРК С-400. Господин Чемезов отметил, производства компонентов С-400 может быть локализовано в Индии. По его словам сейчас страны занимаются обсуждением этого вопроса.

Ранее в концерне «Алмаз-Антей» говорили, что российская армия должна получить С-500 в 2020 году. В мае 2018 года канал CNBC сообщал, что Россия «втихую» провела успешное испытание систем. Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРК могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и «внушают страх». В июне правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока.

О госпрограмме вооружений РФ на 2018–2027 годы читайте в публикации “Ъ”.