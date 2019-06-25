Правительство анонсировало поставки С-500 в армию раньше срока

Новейшая система противовоздушной обороны С-500 поступит на вооружение раньше запланированных сроков, заявил курирующий ракетно-космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов. «Успешные предварительные испытания позволили Минобороны принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы»,— сообщил господин Борисов на форуме «Армия-2019» (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер отметил, что сейчас идут поэтапные испытания всех элементов С-500 «с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире».

Ранее в концерне «Алмаз-Антей» говорили, что российская армия должна получить С-500 в 2020 году. В мае 2018 года канал CNBC сообщал, что Россия «втихую» провела успешное испытание систем. Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРК могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и «внушают страх». В апреле замглавы ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил, что разработка С-500 близится к завершению.

О госпрограмме вооружений РФ на 2018–2027 годы читайте в публикации “Ъ”.