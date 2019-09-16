Такси прокладывают новый маршрут

По поручению вице-премьера Максима Акимова профильные министерства создадут для модернизации законодательства о такси рабочую группу, к участию в которой приглашены агрегаторы. Представители бизнеса поддерживают инициативу, рассчитывая, что она ускорит цифровизацию рынка. В то же время в Госдуме по-прежнему рассматривается уже готовый проект закона о такси, авторы которого удивлены созданием параллельной структуры для разработки регулирования.

Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минэкономики, Минтрансу и АНО «Цифровая экономика» до 30 ноября сформировать рабочую группу «для выработки предложений по совершенствованию нормативных актов» в сфере такси (текст поручений есть у “Ъ”). Также в поручениях фигурирует внедрение «программно-аппаратных комплексов для медицинских осмотров» — предложения по ним поручено сформировать до 1 октября. К этой же дате ожидаются предложения по внедрению устройств для мониторинга усталости водителей, а до 30 ноября должен быть подготовлен пилотный проект по внедрению электронного путевого листа.

Рабочая группа для разработки изменений в законодательстве о рынке такси уже создана, сообщил “Ъ” представитель Минэкономики. В Минтрансе заявили, что министерство направило кандидатуры для включения в рабочую группу, скоро ожидается ее первое заседание. Повестка еще составляется, уточнили в департаменте транспорта Москвы. Заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов подтвердил, что первая встреча пройдет в рамках Центра компетенций при АНО, там будет обсуждаться подготовка «необходимых нормативно-правовых актов». Приглашение на встречу получили в «Яндекс.Такси», она планируется 19 сентября, уточнил представитель компании. По словам собеседников на рынке, также приглашены представители «Ситимобил», InDriver, «Опоры России», Российской ассоциации электронных коммуникаций, Общественного института развития такси.

Между тем законопроект об агрегаторах такси уже существует. Группа депутатов внесла его в Госдуму еще в 2015 году, но рассмотрение затянулось, вносилось большое количество поправок. В частности, в мае 2019 года глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил разрешить работать на рынке только российским сервисам, ограничить их комиссию 2–3%, а также обязать контролировать режим труда и отдыха таксистов, среди которых также не должно быть иностранцев. Поправки вызвали критику со стороны игроков рынка. Сейчас проект готовится ко второму чтению.

Законопроект, рассматриваемый в Госдуме, также будет обсуждаться в рамках рабочей группы, пояснили в Минтрансе. Но соавтор документа Вячеслав Лысаков удивлен тем, что правительство «предлагает двигаться параллельными курсами». Основой регулирования рынка такси должен стать федеральный закон, уже одобренный в первом чтении законопроект не заморожен, работа над ним идет, подчеркивает он.

В «Яндекс.Такси» создание рабочей группы поддерживают. Отрасли нужны стандарты раскрытия информации и обмена данными, которые помогут создать цифровые реестры для контроля безопасности, аппараты для автоматизированных осмотров, говорят в компании, отмечая также, что регулирование правильно обсуждать со всеми участниками рынка. «Рынок такси нуждается в цифровизации данных для облегчения регулирования, а также в демонополизации. Будет полезно обсуждать проекты законов в одном месте, которое определено для этого законом, но с привлечением всех участников рынка, а не в одностороннем порядке, как сейчас»,— заявил директор Gett в России Максим Жаворонков.

На законодательном уровне необходимо отменить процедуры ежедневного техосмотра автомобилей и медосмотра водителей, а вместо этого использовать мировую практику — проверять профиль водителя на предмет серьезных нарушений ПДД и иных правонарушений, считает представитель InDriver. «Также необходимо отказаться от идеи единого цвета машин и специальных водительских прав для такси»,— предлагает он. Операционный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев полагает, что любой закон, связанный с цифровыми платформами, должен быть рамочным, а основная работа должна быть сконцентрирована на модернизации подзаконного регулирования.

Валерия Лебедева, Владислав Новый