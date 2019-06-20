«Яндекс.Такси» отправит в рейс

«Яндекс.Такси» продемонстрировал чиновникам прототип системы для выписки таксистам электронных путевых листов (ЭПЛ). В компании считают, что это позволит в разы сократить расходы таксопарков на технический и медицинский осмотр. При легализации технологии важно предусмотреть, кто будет владеть данными, предупреждают эксперты.

«Яндекс.Такси» представил прототип ЭПЛ, рассказала “Ъ” представитель сервиса. По ее словам, вчера проект был показан представителям МВД, правительства Москвы, Госдумы, АНО «Цифровая экономика» и др. Им также была продемонстрирована работа комплекса для медосмотра водителя и формирования ЭПЛ. В его состав входит компьютер и медицинское оборудование, которое, в частности, позволяет измерять артериальное давление.

Прототипы ЭПЛ уже протестированы в Калуге совместно с перевозчиками—партнерами «Яндекс.Такси», говорят в компании. На встрече с чиновниками «Яндекс.Такси» предложил провести еще несколько региональных «пилотов», в рамках которых компания предоставит технологию ЭПЛ для осмотра всего коммерческого и служебного транспорта. Если эксперимент пройдет удачно, «Яндекс.Такси» готов передать разработанное техническое решение государству.

В «Яндекс.Такси» полагают, что доступ к единой базе ЭПЛ могут получить все профильные ведомства и контролирующие органы региона, например ГИБДД и транспортная инспекция. «Чтобы проверить у водителя наличие ЭПЛ, дорожному инспектору будет достаточно лишь пробить его по электронной базе, как это делается с водительским удостоверением или ОСАГО. В будущем эту модель можно использовать не только в сфере такси, но и для других видов городского общественного и даже грузового транспорта»,— пояснили в компании.

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, 8 февраля 2019 года (цитата ТАСС) Сейчас как происходит: таксист отработал восемь часов в «Яндексе», потом приходит и восемь часов работает в «Ситимобил», или Gett, или где-то еще

Сейчас за осмотры платит перевозчик. «Например, для небольшого таксопарка в 20–30 машин себестоимость каждого осмотра составляет 150–200 руб. на одну машину и водителя, с учетом необходимости держать в штате ставки механика и врача»,— указывают в «Яндекс.Такси». По подсчетам компании, стоимость осмотра по модели ЭПЛ составит 45 руб., а при масштабировании технологии на всю страну цена может быть снижена в полтора-два раза. ЭПЛ позволит сократить расходы таксопарков на осмотры в три-четыре раза и сэкономит водителю два-три часа рабочего времени в неделю, только в столичном регионе это даст таксистам возможность зарабатывать суммарно минимум на 100 млн руб. больше ежемесячно, уверены в «Яндекс.Такси».

В «Ситимобил» сообщили, что приветствуют подобную автоматизацию. Среди положительных результатов внедрения ЭПЛ представитель ГК «Везет» назвала сокращение коррупционной составляющей при получении справок. По ее словам, группа готова содействовать проекту, «если будет принята общая открытая форма его развития». В сервисе такси «Максим» комментариев не предоставили. Решение будет способствовать повышению качества и безопасности пассажирских перевозок, считает директор по отраслевым направлениям организации «Цифровая экономика» Павел Анисимов.

ЭПЛ — давняя идея Минтранса, отмечает собеседник “Ъ” в руководстве ГИБДД. Осенью 2016 года Минтранс подготовил «дорожную карту» по разработке ЭПЛ для дистанционного медосмотра водителей. Предполагалось, что система будет запущена в 2018 году. «Вопрос внедрения ЭПЛ находится в проработке. Это коснется ровно тех же участников рынка, которые и сейчас должны получать путевые листы согласно законодательству»,— сообщили “Ъ” в Минтрансе, отметив, что согласованных решений по организационно-правовой модели внедрения ЭПЛ пока нет.

Путевые листы — это целая система учета пробега, перевозимого груза, режима труда и отдыха водителя, только в последнюю очередь это инструмент для контроля технического состояния автомобиля и предрейсового медосмотра водителя, напоминает руководитель центра компетенций Общественного института развития такси Станислав Швагерус. В то же время ЭПЛ пока нет нигде в мире, и опыт «Яндекса» тут будет полезен, считает он, при этом в первую очередь нужно решить, кому будут принадлежать данные, кто будет их обрабатывать и с какой целью.

Владислав Новый