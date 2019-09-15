Саудовская Аравия признала снижение добычи нефти на 50% после атаки на НПЗ

Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, передает агентство SAP. Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман подтвердил, что добыча нефти сократилась на 50%. «Взрывы привели также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ»,— сказал министр. Он отметил, что местный рынок топлива и газа не пострадал. Часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства энергетики США Шейлин Хайнс.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что взрывы на НПЗ не сказалась на мировых рынках нефти. Источники Reuters сообщали, что добыча и экспорт нефти Саудовской Аравии нарушились после атак.

Напомним, на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике была совершена атака дронов, которая привела к взрыву и пожару. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они сообщили, что подобные атаки повторятся пока Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атаками на Саудовскую Аравию стоит Иран.