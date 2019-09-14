МЭА заявляет, что атака хуситов не повлияла на снабжение рынков нефтью

Атака йеменских повстанцев-хуситов на два саудовских нефтеперерабатывающих завода пока не сказалась на мировых рынках нефти, говорится в сообщении Международного энергетического агентства (МЭА). По его данным, рынки снабжены достаточными коммерческими запасами.

«МЭА внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы находимся в контакте с властями Саудовской Аравии, а также с крупнейшими странами-производителями и странами-потребителями. Сейчас рынки хорошо снабжены достаточными коммерческими запасами»,— говорится в сообщении.

Ранее источники Reuters сообщили, что добыча и экспорт нефти Саудовской Аравии нарушились после атак хуситов. Сообщались, что атаки могли сократить производство на 5 млн баррелей в день, что составляет почти половину объема добычи нефти Саудовской Аравии.

Напомним, на одном из крупнейших в мире НПЗ Saudi Aramco произошли взрыв и пожар. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что при помощи десяти беспилотников атаковали два саудовских НПЗ.

Военный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В августе этого года за четыре дня столкновений на юге Йемена погибли не менее 40 человек. Еще 260 человек получили ранения. Беспорядки были спровоцированы сторонниками сепаратистского южного Переходного совета, захватившим президентский дворец и военные базы.

О том, почему мятежники оставили захваченный президентский дворец, — в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».