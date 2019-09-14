На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya. Власти Саудовской Аравии позднее заявили, что инцидент произошел из-за атаки дронов.

Сейчас пожар на заводе локализован, о возможных жертвах пока неизвестно. После инцидента началось расследование.

Позднее йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаковали два саудовских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) при помощи десяти беспилотников. Они пригрозили продолжать атаки, если Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

О рекордной прибыли компании читайте в материале “Ъ FM” «Классическое производство вывело Saudi Aramco в лидеры».