Ространснадзор начал проверку перевозчика из-за ДТП под Ярославлем

Ространснадзор начал проверку перевозчика «Ярославское АТП», чей автобус попал в ДТП в Ярославской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Автобус ПАЗ прошел плановое техобслуживание 11-12 сентября. За рулем был водитель первого класса, имеющий 12-летний стаж работы в филиале АТП. Предполагается, что автобус не был оборудован ремнями безопасности. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с фурой на 20-м км дороги Ярославль—Заячий холм—Иваново 14 сентября около 11:00. Авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате ДТП пострадали 28 человек, восемь человек погибли. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал распоряжение о материальной помощи потерпевшим. Правительство региона выплатит родственникам погибших в аварии по 1 млн руб., а пострадавшим — по 100 тыс. руб.