Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. По данным регионального департамента здравоохранения, на который ссылается ТАСС, на данный момент известно о девяти погибших. Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области. Позднее число пострадавших возросло до 25. Среди них есть ребенок. Всего в автобусе находились 30 человек.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла около поселка Заячий Холм на 20-м километре дороги «Ярославль – Заячий холм – Иваново». Грузовик выехал на встречную полосу, и это привело к ДТП.

Информация о пострадавших уточняется.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).