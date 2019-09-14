Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до восьми

Число погибших в аварии с участием автобуса ПАЗ и грузовика около деревни Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в областной больнице скончалась доставленная после ДТП женщина.

«Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми. Стало известно, что пациентка 1948 года рождения, доставленная в Ярославскую областную больницу, скончалась»,— сказали в пресс-службе.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал распоряжение о материальной помощи потерпевшим. Правительство региона выплатит родственникам погибших в аварии по 1 млн руб., а пострадавшим — по 100 тыс. руб. «Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих»,— написал господин Миронов на Facebook.

Напомним, пассажирский автобус столкнулся с фурой на 20-м км дороги Ярославль—Заячий холм—Иваново около 11:00. Авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате ДТП пострадали 28 человек. Ранее в МВД сообщали о семи погибших, а региональный департамент здравоохранения заявлял о девяти жертвах.

Предполагается, что автобус не был оборудован ремнями безопасности. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).