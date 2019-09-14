Полиция возбудила уголовное дело после ДТП под Ярославлем

МВД возбудило уголовное дело после аварии с автобусом под Ярославлем по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает «Интерфакс». По данным регионального Минздрава, жертвами ДТП стали девять человек.

В пресс-службе управления МЧС сообщили о 7 погибших, а также о 20 пострадавших, один из них ребенок. Позднее ведомство уточнило, что число пострадавших возросло до 25. «Все в состоянии тяжести и средней тяжести. Переломы, черепно-мозговые травмы, подозрения на тупые травмы живота»,— сообщил «РИА Новости» представитель регионального центра медицины катастроф.

Пассажирский автобус, в котором находились 30 человек, столкнулся с фурой на 20-м километре дороги Ярославль—Заячий холм—Иваново около 11:00. Причиной ДТП стало то, что грузовик выехал на встречную полосу.