Йеменских сепаратистов склонили к переговорам Они захватили в Адене президентский дворец, а потом его оставили

По данным ООН, за четыре дня столкновений в Адене на юге Йемена не менее 40 человек погибли и 260 получили ранения. Беспорядки спровоцировали сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), которым к субботе удалось захватить президентский дворец и военные базы. МИД Йемена напрямую обвинил в поддержке сепаратистов ОАЭ. Склонить ЮПС к переговорам удалось только после военного и дипломатического вмешательства в конфликт Саудовской Аравии.

В воскресенье отряды ЮПС начали покидать занятые ими накануне позиции в центре Адена. Напомним, что столкновения в городе, который на протяжении последних лет является главной опорой арабской коалиции, поддержавшей президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади в его противостоянии с хуситским движением «Ансар Аллах», вспыхнули в среду. Сам президент Йемена, предпочитающий находиться в Саудовской Аравии, не появляется в стране с лета прошлого года.

ЮПС, созданный в 2017 году, вместе с проправительственными силами воюет с хуситами на стороне арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Но при этом расходится со сторонниками президента Хади в видении будущего Йемена — ЮПС выступает за независимость юга.

Попытки передела власти и борьба за влияние на юге страны между сторонниками президента и ЮПС продолжаются практически непрерывно.

Однако серьезных столкновений не было с января прошлого года, когда ЮПС также установил контроль над городом, а его руководство отказалось признавать власть президента. Однако тогда ситуацию удалось урегулировать.

В этот раз после первой, неудачной попытки штурма президентского дворца заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк объявил о всеобщей мобилизации, обвинив президента Хади в связях с исламистской ассоциацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Штурм был остановлен после вмешательства саудовских военных, но, несмотря на утверждения йеменских чиновников о взятии проправительственными силами ситуации в городе под свой контроль, стычки не прекратились.

К субботе отряды ЮПС значительно потеснили сторонников президента. Им удалось захватить президентский дворец, госучреждения и несколько военных баз. По данным гуманитарного координатора ООН в Йемене Лиз Гранде, за четыре дня в Адене погибли по меньшей мере 40 человек, 260 получили ранения. В местных СМИ есть информация более чем о 60 погибших. «Наша главная забота прямо сейчас — отправить медицинские группы, чтобы спасти раненых. Мы также очень обеспокоены сообщениями, что у мирных жителей, запертых в своих домах, заканчиваются запасы еды и воды»,— сообщила Лиз Гранде в своем официальном заявлении. По данным местных СМИ, большинство раненых — гражданские лица, многие находятся в критическом состоянии, а число жертв превосходит данные ООН.

В субботу, когда ситуация стала критической, МИД Йемена призвал ОАЭ прекратить военную и финансовую поддержку сепаратистов, возложив на Абу-Даби и ЮПС ответственность за подрыв деятельности коалиции по восстановлению законной власти в стране. При этом представители йеменского правительства немедленно отправились в Эр-Рияд за поддержкой.

Как отмечают опрошенные “Ъ” эксперты, Саудовская Аравия и ОАЭ, несмотря на союзничество в военной кампании в Йемене, сделали ставки на разные силы, действующие на юге этой страны.

Но в то же время дипломатические источники “Ъ”, близкие к переговорам по урегулированию ситуации в Йемене, подчеркивают, что о конфликте между Абу-Даби и Эр-Риядом говорить все же не приходится.

В подтверждение этих слов министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайд Аль Нахайян выразил обеспокоенность ситуацией в Адене. «Необходимо сосредоточить усилия всех сторон на основном фронте, противостоять мятежникам-хуситам и другим террористическим группировкам и покончить с ними»,— процитировало его слова эмиратское информационное агентство WAM. Глава МИДа добавил, что ОАЭ делают все возможное для перемирия в Адене.

Нежелание Абу-Даби накалять обстановку сделало сепаратистов более сговорчивыми, однако решающую роль в прекращении стычек сыграла все же Саудовская Аравия. Еще в субботу командование арабской коалиции поставило сепаратистам жесткий ультиматум: или они возвращаются на свои позиции и соглашаются на экстренную встречу с руководством Йемена в Эр-Рияде для урегулирования разногласий, или коалиция применяет против них военную силу. Впрочем, как утверждают йеменские СМИ, угрозами коалиция не ограничилась — саудовская авиация нанесла удар по позициям отрядов ЮПС. В итоге лидер ЮПС Айдарус аз-Зубейди согласился на прекращение огня и переговоры в Эр-Рияде. Как написал в своем аккаунте в Twitter Хани бен Брейк, он и господин аз-Зубейди приняли участие в молитве по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) и подтвердили свою верность президенту Хади и арабской коалиции, но в то же время подчеркнули, что переговоров под давлением не будет.

Марианна Беленькая