СМИ: добыча и экспорт нефти Саудовской Аравии нарушились после атаки хуситов на НПЗ

Добыча и экспорт нефти Саудовской Аравии нарушились после атак дронов на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), один из которых — Saudi Aramco в Абкаике. По данным источника Reuters, атаки могли сократить производство на 5 млн баррелей в день, что составляет почти половину объема добычи нефти государством.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

Ранее на НПЗ Saudi Aramco произошли взрыв и пожар. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаковали два саудовских НПЗ при помощи десяти беспилотников.

Специальный посланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил крайнюю обеспокоенность из-за атак хуситов и призвал стороны проявить сдержанность.

«Спецпосланник ООН по Йемену крайне обеспокоен атаками беспилотников, о которых заявил сегодня "Ансар Аллах" против двух крупных нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Эта военная эскалация вызывает крайнее беспокойство. Специальный посланник призывает все стороны проявить сдержанность и не допускать в дальнейшем инцидентов, которые создают серьезную угрозу региональной безопасности, осложняют и без того хрупкую ситуацию и подвергают опасности политический процесс под руководством ООН»,— говорится в заявлении.

Напомним, в 2014 году начался военный конфликт в Йемене. С одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В августе этого года за четыре дня столкновений на юге Йемена, в Адене, погибли не менее 40 человек, 260 получили ранения. Беспорядки были спровоцированы сторонниками сепаратистского южного Переходного совета, захватившим президентский дворец и военные базы.

О том, почему мятежники оставили захваченный президентский дворец, — в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».