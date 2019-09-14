Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

Лучший ответ России на ее действия — создание успешной Украины, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он также заявил, что Киев будет относится к Москве прагматично.

«Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны»,— сказал он во время 16-го ежегодного форума YES («Ялтинская европейская стратегия») (цитата по «Украинская правда»). По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились. «Это никак не отменяет того, что Россия — это наш самый большой сосед, и просто надо понять, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем»,— сказал он.

Накануне МИД Украины сообщил об оттепели в отношениях с Россией. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что, в частности, появилась оттепель в готовности договариваться с Москвой. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в российско-украинских отношениях начала меняться атмосфера после состоявшегося 7 сентября обмена пленными.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».