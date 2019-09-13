Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией. Этим сейчас пользуется украинский президент Владимир Зеленский, сказал глава МИДа.

«Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать»,— цитирует господина Пристайко агентство УНН.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что в российско-украинских отношениях начала меняться атмосфера после состоявшегося 7 сентября обмена пленными. Он также сообщил, что следующая встреча в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия) может пройти уже в октябре в Париже после урегулирования ряда вопросов.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».