Ушаков сообщил о меняющейся атмосфере в отношениях России и Украины

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что в российско-украинских отношениях начала меняться атмосфера после состоявшегося 7 сентября обмена пленными. Как передает «Интерфакс», он отметил, что обмен является «гуманитарным шагом», но имеет важные политические последствия.

«Вы видите общие подвижки в воздухе. Атмосфера меняется,— сказал господин Ушаков.— Это очень важная акция, надеемся, что она будет способствовать установлению нормальных отношений между нашими странами».

Он также сообщил, что после урегулирования ряда вопросов встреча в «нормандском формате» может пройти уже в октябре в Париже.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробнее о событии — в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».