«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила топливный сбор, включаемый в цену авиабилетов, на перелеты по России на 235 руб., до 2,7 тыс. руб. Топливный сбор на полеты из Москвы и Петербурга в страны СНГ вырос на €5, до €20. Также до 150% от размера топливного сбора экономкласса увеличен топливный сбор для комфорт-класса, ранее бывший одинаковым. Это третий подряд подъем топливного сбора: в апреле текущего и ноябре прошлого года его увеличивали на 200 руб. каждый раз. Эксперты отмечают, что единовременное сильное повышение сбора в низкий сезон могло сказаться на продажах авиабилетов.

Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО “Аэрофлот”» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании. Для перевозок в экономклассе между городами России с 1 июля топливный сбор увеличен на 235 руб., до 2,7 тыс. руб. На ту же сумму увеличен топливный сбор на пролет между Москвой и Якутском, с июля он составит 4,2 тыс. руб. В цене авиабилета на перевозку между Москвой или Санкт-Петербургом и странами СНГ топливный сбор вырос на €5, до €20.

По информации “Ъ”, повышение сбора коснется также АК «Россия» и «Аврора», входящих в группу «Аэрофлот».

Топливный сбор на пролет в бизнес-классе, который составляет 200% от сбора в экономклассе, вырастет пропорционально. При этом компания вводит дифференциацию между топливным сбором в комфорт- и в экономклассе. Ранее он был одинаковым, теперь сбор в комфорт-классе составит 150% от его стоимости в экономе.

В «Аэрофлоте» говорят, что размер топливного сбора приведен в соответствие с затратами на топливо из расчета на пассажира в зависимости от класса обслуживания.

В компании отметили, что кресла в классе комфорт занимают больше места в салоне самолета, также они весят больше, чем кресла в классе эконом. «Таким образом, при равных общих затратах топлива на каждого пассажира удельные расходы на одного человека, летящего в классе комфорт, больше, чем на пассажира класса эконом»,— объяснили в «Аэрофлоте».

«Аэрофлот» уже поднимал топливный сбор в ноябре 2018 года и в апреле 2019 года. В обоих случаях топливный сбор рос на 200 руб. на пролет в классе эконом на внутренних рейсах. Рост сбора в бизнес-классе составлял 400 руб.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что действия «Аэрофлота» можно считать примером наиболее частой коррекции топливного сбора на российском рынке. Однократное увеличение топливного сбора сразу на несколько сотен рублей в экономклассе в низком сезоне могло привести к ощутимому снижению продаж. Тогда как второе за год незначительное повышение сбора уже летом не окажет критического влияния на спрос. «Несмотря на то что цены на керосин в последние месяцы не растут, по сравнению с 2018 годом они поднялись значительно. Поэтому авиакомпания пытается шаг за шагом компенсировать негативный эффект от этого роста»,— говорит эксперт.

Герман Костринский