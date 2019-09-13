Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки

Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия. Суд счел доказанным, что во время обыска у потерпевшего Игоря Саликова в мае 2018 года Илья Кирсанов воткнул ему ствол карабина «Тигр» в анальное отверстие, причинив тяжелые травмы и моральные страдания.

Бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова, находившегося под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда — на оглашение приговора он пришел с небольшой спортивной сумкой. Выборгский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем годам колонии, запретив при этом занимать военные должности на протяжении двух лет. Иск потерпевшего Игоря Саликова суд удовлетворил частично, обязав осужденного выплатить ему 700 тыс. руб. компенсации и 60 тыс. руб. за услуги адвоката. В рамках процесса Игорь Саликов предъявлял к обвиняемому иск о компенсации морального вреда на 10 млн руб. и возмещении материального ущерба на 200 тыс. руб.— эти деньги он потратил на лечение и оплату услуг адвоката.

Суд установил, что во время обыска бывший на тот момент оперуполномоченным Петроградского районного отдела УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Илья Кирсанов вышел за пределы своих полномочий: надев на Игоря Саликова наручники и уложив его на пол, экс-офицер ФСБ нанес не менее двух ударов в область заднего прохода потерпевшего стволом карабина «Тигр». В Александровской больнице у Игоря Саликова диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и макрогематурию.

В прениях прокурор просил для Ильи Кирсанова 4,5 года колонии общего режима, а представитель потерпевшего просил для него 10 лет лишения свободы — максимально возможное наказание по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий).

Своей вины Илья Кирсанов не признал. Он утверждал, что повреждения Игорь Саликов причинил себе сам.

Кирсанова уволили из ФСБ только в июне 2019 года из-за истечения контракта, спустя более 12 месяцев после возбуждения в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий.

На протяжении слушаний в клетке в зале заседаний находился не экс-сотрудник ФСБ, а потерпевший Игорь Саликов. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера группой лиц с угрозой насилия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Дело возбудили в начале 2018 года по событиям трехлетней давности. По версии следствия, Игорь Саликов вынудил своих знакомых заставить любовника своей жены заняться оральным сексом с мужчиной под угрозой убийства. Пострадавшим по делу Игоря Саликова является бывший сотрудник следственных органов.

По версии Игоря Саликова, во время обыска Илья Кирсанов сначала ломал мебель, потом начал избивать его дубинкой, якобы сказав: «Ты извращенец, дал за щеку сотруднику Следственного комитета».

Напомним, о пытках сотрудниками ФСБ заявляли также фигуранты дела «Сети» и обвиняемые в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. В деле «Сети» фигурируют 11 молодых людей, в том числе антифашисты, анархисты и левые активисты. Шестеро из них жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ, однако военное следственное управление Следственного комитета России отказалось возбуждать уголовное дело. В Европейский суд по правам человека уже направлено две жалобы на применение сотрудниками ФСБ пыток с электрошокером: от обвиняемого Виктора Филинкова и свидетеля Ильи Капустина. О пытках «в секретной тюрьме ФСБ» заявлял также обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухамадюсуп Эрматов, а о физическом и психологическом давлении говорили и другие фигуранты дела.

Марина Царева, Санкт-Петербург