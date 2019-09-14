Кого считают худшими туристами и на что готовы авиапассажиры ради экологии

От страха полета к стыду полета

Что такое аэрофобия, или по-простому страх полетов, известно многим. В последнее время в обсуждении авиапутешествий все чаще всплывает новый термин — флайтшейминг (flight-shaming). Он произошел от шведского flygskam и используется в отношении людей, озабоченных состоянием окружающей среды и призывающих сократить число авиаперелетов или вообще отказаться от них ради снижения выбросов CO2 в атмосферу. Но готовы ли пойти на такой шаг пассажиры? Подробнее — в материале “Ъ”.

Нет туриста в своем отечестве

Недовольство местных жителей туристами в некоторых странах не новость, но как относятся к назойливым отдыхающим их же соотечественники? Компания YouGov составила рейтинг стран, гражданам которых стыдно за своих сограждан за рубежом. В каких странах наиболее критично относятся к отдыхающим соотечественникам, и в каких не любят туристов из-за рубежа — в материале “Ъ”.

В погоне за люксом

Большинство женщин с высоким уровнем дохода как в Японии, так и в Южной Корее любят и практикуют затратный шопинг. Тем не менее что касается их потребительских привычек, то тут уже они отличаются во многих аспектах. К примеру, 73% японок совершают покупки спонтанно, а вот среди кореянок так делают только 16%, в то время как 84% планируют траты. Об этом говорится в исследовании агентства Agility Research. Особенности азиатского шопинга — в материале “Ъ”.

Вдох глубокий, руки шире

Британские женщины проводят в движении около четырех часов в день. При этом 67% признались, что хотели бы больше заниматься спортом. В рамках опросов социологи из компании OnePoll по заказу бренда Sure Women выяснили, что же мешает женщинам ходить в спортзал помимо интернета, телевизора и других развлечений. Подробнее о трудностях при походе на фитнес — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко