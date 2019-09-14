Готовы ли авиапассажиры отказаться от полетов ради экологии

Что такое аэрофобия, или по-простому страх полетов, известно многим. В последнее время в обсуждении авиапутешествий все чаще всплывает новый термин — флайтшейминг (flight-shaming). Он произошел от шведского flygskam и используется в отношении людей, озабоченных состоянием окружающей среды и призывающих сократить число авиаперелетов или вообще отказаться от них ради снижения выбросов CO2 в атмосферу. Одна из ярких представительниц движения, 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, в конце августа даже пересекла Атлантику на электрической яхте, чтобы принять участие в саммите ООН в Нью-Йорке по изменению климата. Лететь в США на самолете она отказалась из-за вреда, который авиаперелеты наносят экологии.

Как показало последнее международное исследование Ipsos, взгляды Греты, пусть и не в столь радикальной форме, разделяет каждый седьмой опрошенный. Всего в опросах участвовало более 19 тыс. совершеннолетних из 27 стран. 14% из них заявили, что при возможности согласились бы выбрать для своих передвижений менее комфортный вид транспорта, чем самолеты, чтобы снизить уровень выбросов CO2. При этом они готовы даже больше платить за билет. В два раза больше респондентов (29%) согласились бы отказаться от самолетов, если бы нашли замену, аналогичную по стоимости или комфорту. К примеру, перелеты на небольшие расстояния можно заменить поездками на скоростных поездах. При этом четверть опрошенных признались, что при выборе вида транспорта вообще не думают о его влиянии на окружающую среду. Еще 30% пока не сформировали мнение по данному вопросу. Таким образом, более трети респондентов в какой-то мере задумываются об экологии, когда планируют покупку авиабилетов. Хотя подавляющее большинство пока не готово пересаживаться на паромы вместо межконтинентальных перелетов.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».