Особенности люксового шопинга в Японии и Южной Корее

Большинство женщин с высоким уровнем дохода как в Японии, так и в Южной Корее любят и практикуют затратный шопинг. Тем не менее что касается их потребительских привычек, то тут уже они отличаются во многих аспектах. К примеру, 73% японок совершают покупки спонтанно, а вот среди кореянок так делают только 16%, в то время как 84% планируют траты. Об этом говорится в исследовании агентства Agility Research.

Согласно результатам опроса, большинство японок (71%) предпочитают следовать за трендами, тогда как кореянки считают себя скорее трендсеттерами — об этом заявили 60% опрошенных. При этом около половины (53%) опрошенных японок привержены конкретным брендам, а среди кореянок об этом заявили 83%. В своих потребительских привычках женщины из Южной Кореи чаще используют соцсети: 26% покупают люксовые товары под влиянием интернет-инфлюенсеров, а 29% регулярно выкладывают фото с обновками. Среди японок таких набралось 14% и 13% соответственно.

Богатые японки тратят больше денег на аксессуары, а кореянки — на одежду, однако самый любимый бренд последних — ювелирная компания Tiffany & Co. В свою очередь, женщины из Японии больше всего любят Cartier. На втором месте по популярности у тех и других — продукция Chanel. Корейские женщины любят путешествовать в Японию, США и Европу и во время отдыха делают ставку на шопинг. Японские же больше получают удовольствия от изучения своей страны, предпочитая покупать на родине.

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