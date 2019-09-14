Кого считают худшими туристами жители разных стран

Недовольство местных жителей туристами в некоторых странах не новость, но как относятся к назойливым отдыхающим их же соотечественники? Компания YouGov составила рейтинг стран, гражданам которых стыдно за своих сограждан за рубежом. В исследовании приняли участие респонденты из 26 стран, в России опросы не проводились. Выяснилось, что наиболее критично к своим согражданам относятся жители Великобритании — более половины из них (61%) считают, что в странах, где они отдыхают, местные жители от них не в восторге. В топ-5 самокритичных стран попали также Норвегия (54%), Германия (47%), Франция (47%) и Италия (44%). Напротив, по минимуму тех, кто считает своих туристов обузой для принимающей стороны, оказалось в странах Азии: Индии (12%), Омане (13%), Филиппинах (15%), ОЭА (16%), Таиланде (17%), Индонезии (17%).

Данные опросов, впрочем, подтверждают, что британские туристы — одни из наиболее нелюбимых в мире. Так, помимо самой Великобритании еще в 8 странах из 26 более чем по 5% респондентов упомянули британцев в топ-3 стран, откуда едут худшие туристы. Особенно нетерпимое отношение к ним проявляют жители Испании и Германии, где худшими британцев назвали 46% и 39% соответственно.

С британскими туристами в статусе наиболее нелюбимых успешно конкурируют китайцы (в антирейтинге у 18 из 26 стран), россияне (13) и саудовцы (10). Китайцы особенно непопулярны в Юго-Восточной Азии: Сингапуре (67% респондентов оттуда упомянули китайцев), Вьетнаме (45%), Таиланде (44%). Россиян не жалуют главным образом в Скандинавии: Дании (38%), Швеции (28%), Норвегии (24%). Туристов из Саудовской Аравии особенно не любят в Марокко (26%), Иордании (21%) и Кувейте (16%).

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