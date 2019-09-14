Почему британские женщины не ходят в спортзал

Британские женщины проводят в движении около четырех часов в день. При этом 67% признались, что хотели бы больше заниматься спортом. В рамках опросов социологи из компании OnePoll по заказу бренда Sure Women выяснили, что же мешает женщинам ходить в спортзал помимо интернета, телевизора и других развлечений. Самой популярной причиной стала нехватка денег — об этом заявили 27% опрошенных. В среднем расходы на фитнес в Британии составляют около 300 фунтов стерлингов в год. Еще 25% респонденток пугают чрезмерные нагрузки, а 16% утверждают, что не знают, как тренироваться эффективно.

Однако значительная часть причин связана с различными фобиями. Так, 21% боятся плохо выглядеть во время упражнений, 19% не ходят в зал из-за критики окружающих, а 14% опрошенных отпугивают тренеры мужского пола. Кроме того, 12% просто не нравится, как они выглядят в спортивной одежде. Большинство опрошенных в какой-то момент чувствовали себя некомфортно во время занятий в спортзале из-за поведения окружающих, особенно девушки в возрасте от 18 до 24 лет (70%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».