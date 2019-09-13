Греф: нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, уверен председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, причиной этого является, в частности, структурирование нацпроектов, которое было недостаточно качественным.

«Я согласен с Антоном Германовичем (Силуановым, первым вице-премьером, министром финансов.— “Ъ”) в том, что не надо увеличивать бюджетные расходы. Это ни к чему не приведет. Не надо радикально влиять на денежно-кредитную политику, это не даст эффекта. И национальные проекты... не дадут искомого результата»,— сказал господин Греф на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС). Он считает, что в нацпроекты не заложены «гигантские ресурсы», а заложенный объем лучше было бы направить в другие области.

«Старый инструментарий не работает. Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы. <…> Все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образование, здравоохранение, в государственном управлении и в судебной системе»,— объяснил господин Греф. По его словам, на вложенные деньги в нацпроекты было бы реально осуществить реформы в этих сферах.

Ранее о недостаточности средств, заложенных в нацпроекты, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его мнению, нацпроекты — «план эволюционного роста, но не прорывного».

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании было разработано 13 нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Экология» и другие. Накануне правительство согласовало единый стандарт визуального стиля национальных проектов для повышения их узнаваемости.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».