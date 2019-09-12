Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП. Всего на нацпроекты намерены направить 25,7 трлн руб. за шесть лет.

Алексей Кудрин также не согласен с прогнозом Минэкономики по росту ВВП в России в 2019 году на уровне 1,3%. По его мнению, на самом деле показатель максимум достигнет уровня в 1%.

По мнению Центробанка, в 2019 году основное влияние на макроэкономику оказывает бюджетная политика, ее изменение в 2020–2022 годах может ускорить экономических рост.

Подробнее о прогнозах Банка России читайте в материале “Ъ” «Денежная конституция».